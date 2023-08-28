Пять причин купить iPhone 15

Близится сентябрь, а соответственно, очередная презентация достижений разработчиков из Купертино не за горами. Обновленный iPhone 15 обещает быть весьма интересным приобретением, которое получило ряд усовершенствований и полезных функций, призванных сделать жизнь пользователя проще и комфортнее. Можно выделить целых пять доводов в пользу покупки новинки.

Тоньше рамки — больше дисплей

Точная информация о параметрах модели отсутствует, но за счет сглаженных углов она будет приятнее лежать в руке, да и в целом это положительно отразится на общем впечатлении. Изменится и рамка вокруг модели — она станет тоньше и аккуратнее. Перемены обещают коснуться не только флагманов, но и базовой линейки.

А если рамки сокращаются, то экран становится больше: размеры устройства остаются неизменными. Обновленный дизайн позволил выиграть 0,1 дюйма, что весьма приятно.

«Динамический остров» на всех iPhone 15

В прошлом году Dynamic Island произвел фурор, став одним из самых обсуждаемых нововведений. Пользователям пришлась по душе новая версия «челки», которая получила целый ряд настраиваемых опций, поэтому было принято решение дополнить ею все модели линейки 2023 года. Основные плюсы:

адаптивный размер;

просмотр уведомлений;

управление приложениями.

С учетом проделанной работы, которая направлена на комфорт пользователя, линейку можно назвать одним из самых продуктивных решений в истории Apple. Это больше, чем привычный смартфон: концерн представил универсальный инструмент для различных видов деятельности, обучения, а также взаимодействия с миром: от развлечений и общения до проведения полноценных видеоконференций с запуском демонстрации экрана или совместным просмотром видеоконтента.

USB Type-С успешно сменяет Lightning

Пожелания пользователей в этот раз оказались услышаны: обновленный разъем значительно упростит подзарядку и не придется постоянно носить с собой нужный кабель. Порт Type⁠-⁠C стал выигрышным решением, которое подарит лояльность бренду, а значит, положительно скажется на рейтингах продаж. Но все же рекомендовано использовать только оригинальные зарядные устройства, несмотря на разнообразие возможностей.

Увеличенное время автономной работы

По инсайдерской информации, новая линейка получит усовершенствованный чип и аккумулятор, за счет чего дольше будет функционировать без подзарядки. Неизвестно: коснется это улучшение исключительно флагманских моделей либо «бонус» будет доступен всем обладателям iPhone 15. Но однозначно чип A17 повысит показатели автономности на 20–30%, а это весьма значительный показатель.

Широчайшая палитра оттенков

Дизайнеры следят за тенденциями, поэтому расцветки каждой серии неизменно в тренде. Не станет исключением Айфон 15, который придется по душе любителям ярких красок. Сочный желтый или сдержанный голубой: в интернет-магазине eStore.ua можно оформить предзаказ на смартфоны в любых оттенках, чтобы стать обладателем новинки сразу после ее поступления в продажу.