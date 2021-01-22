Пиццы на сковороде с грибами и яйцом: быстро, вкусно и сытно

Ингредиенты

Это легкое домашнее тесто для пиццы можно обжарить на сковороде и закончить под грилем - посыпать сливочным сыром, розмарином и яйцом.

175 г муки, которая сама поднимается.

2 ч.л. масла, плюс немного для жарки.

1 зубчик чеснока, нарезанный тонкими ломтиками.

4 нарезанных веточки розмарина.

140 г грибов, нарезанных.

85 г светлого сливочного сыра.

1 яйцо.

Щепотка перца чили.

Метод

Шаг 1

В большой миске смешайте муку с маслом, 85 мл воды и щепоткой соли, чтобы получилось тесто. Наклоните на рабочую поверхность и месите 1-2 минуты, чтобы получился гладкий шар, затем вернитесь в миску, накройте кухонным полотенцем и отложите.

Шаг 2

Нагрейте масло в огнестойкого сковороде, примерно 22 см в ширину. Добавьте чеснок и большую часть розмарина и тушите 1-2 минуты, пока не станет золотистым. Добавить грибы и варить 10 минут или до золотистого цвета и мягкости. Приправить и выложить на тарелку.

Сформируйте из теста тонкий диск примерно того же размера, что и ваша сковорода - вы можете делать это руками, скалку использовать не нужно. Выложите на сковороду и готовьте 4-5 минут на слабом-среднем огне, пока нижняя сторона не станет золотистой. Переверните кусочек рыбы и готовьте еще 4-5 минут.

Шаг 3

Нагрейте гриль до максимума. Приправить сливочным сыром и намажьте пиццу. Сверху выложите грибы, оставив место в центре для яйца. Расколоть яйцо и добавить приправы, затем поставить сковороду под гриль на 3-4 минуты, пока белок не застынет, но желток все еще будет немного жидким. Перед подачей посыпьте хлопьями чили и оставшимся розмарином.

Источник: 1 Минута