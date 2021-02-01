Пирог “Бейквелл” красивый на вид и очень вкусный: попробуйте удивить свою семью
Ингредиенты
250 г простой муки, плюс дополнительно для раскатывания
¼ ч. Л. Мелкой морской соли
2 ст.ложки сахарной пудры
140 г холодного масла, нарезанного кубиками
2 взбитых яичных желтка
сливки или заварной крем для подачи (по желанию)
Для начинки
100 г сливочного масла, размягченного
100 г сахарной пудры
50 г молотого миндаля
1 чайная ложка миндаля
2 средних яйца, взбитых
Малиновое варенье - 3 ст.
50 г миндальных хлопьев
80 г сахарной пудры
Метод
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Чтобы приготовить тесто, поместите муку в кухонный комбайн вместе с солью и сахарной пудрой. Блиц комбинировать. Добавьте масло и взбивайте его короткими порциями, пока не получите текстуру панировочных сухарей. Смешайте 4 столовые ложки холодной воды со взбитыми яйцами и сбрызните смесь, затем быстро взбейте, чтобы смешать. Выложите рассыпчатую смесь на рабочую поверхность, затем сформируйте шайбу, накройте и охладите 30 минут.
Шаг 2
Раскатайте тесто на слегка посыпанной мукой поверхности примерно до 25 см и толщиной в 1 фунт. Выложите тесто на рифленую форму для пирога диаметром 20 см, оставив тесто нависать. Добавьте большой диск пергамента для выпечки, достаточно большой, чтобы закрыть края, и немного фасоли, чтобы утяжелить ее (используйте сушеный рис или чечевицу, если у вас нет фасоли). Выпекать 15 минут, затем удалить пергамент и фасоль и выпекать еще 7-10 минут или до тех пор, пока дно не будет равномерно приготовлено. Обрежьте выступающее тесто зубчатым ножом.
Шаг 3
Для начинки взбейте масло и сахар до однородности. Добавьте молотый миндаль, миндальный экстракт и яйца и взбивайте еще минуту. Распределите джем по тесту, затем положите сверху миндальную начинку. Посыпать миндальными хлопьями и запекать 25-30 минут, пока они не станут золотистыми и твердыми. Дайте остыть в банке (или ешьте на этом этапе теплой и пропустите шаг 4).
Шаг 4
Смешайте сахарную пудру и 1-2 чайные ложки воды и сбрызните пирог. Нарежьте и подавайте со сливками или заварным кремом, если хотите.
Источник: 1 Минута