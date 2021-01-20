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Пирог с бананами и грецкими орехами: никаких заморочек с тестом, просто смешали и в духовку

Пирог с бананами и грецкими орехами: никаких заморочек с тестом, просто смешали и в духовку

Такой пирог можно быстро приготовить просто к чаю или на праздник. А если любите бананы, то обязательно попробуйте банановый манник на кефире, который готовится совсем без муки.

Продукты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло – 100 г.
  • Сахар – 180 г
  • Мука – 130 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Бананы – 3 шт.
  • Орехи грецкие – 70 г
  • Ваниль

Как приготовить пирог с бананами и орехами?

Пирог с бананами и грецкими орехами: никаких заморочек с тестом, просто смешали и в духовку Пирог вкусный и теплом, и в холодном виде

Грецкие орехи измельчить, но не слишком мелко. Очень вкусно получается, если они чувствуются в пироге.

Бананы просто размять вилкой.

Яйца взбить блендером, чтобы они увеличились в объеме. Затем добавить сахар и ваниль (или ванильный сахар). Еще раз взбить.

После этого яичную массу соединить с бананами, орехами. Влить растопленное сливочное масло, всыпать муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать лопаткой.

Тесто переложить в форму, застеленную пергаментом (и дно, и бока). Выпекать пирог около 45-50 минут при 180 градусах. Готовность проверить шпажкой.

Пирог полить растопленным шоколадом, подавать можно с сезонными фруктами.

Источник: 1 Минута

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