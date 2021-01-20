Пирог с бананами и грецкими орехами: никаких заморочек с тестом, просто смешали и в духовку
Такой пирог можно быстро приготовить просто к чаю или на праздник. А если любите бананы, то обязательно попробуйте банановый манник на кефире, который готовится совсем без муки.
Продукты:
- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – 100 г.
- Сахар – 180 г
- Мука – 130 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Бананы – 3 шт.
- Орехи грецкие – 70 г
- Ваниль
Как приготовить пирог с бананами и орехами?
Пирог вкусный и теплом, и в холодном виде
Грецкие орехи измельчить, но не слишком мелко. Очень вкусно получается, если они чувствуются в пироге.
Бананы просто размять вилкой.
Яйца взбить блендером, чтобы они увеличились в объеме. Затем добавить сахар и ваниль (или ванильный сахар). Еще раз взбить.
После этого яичную массу соединить с бананами, орехами. Влить растопленное сливочное масло, всыпать муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать лопаткой.
Тесто переложить в форму, застеленную пергаментом (и дно, и бока). Выпекать пирог около 45-50 минут при 180 градусах. Готовность проверить шпажкой.
Пирог полить растопленным шоколадом, подавать можно с сезонными фруктами.
Источник: 1 Минута