Пирог с бананами и грецкими орехами: никаких заморочек с тестом, просто смешали и в духовку

Такой пирог можно быстро приготовить просто к чаю или на праздник. А если любите бананы, то обязательно попробуйте банановый манник на кефире , который готовится совсем без муки.

Продукты:

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 100 г.

Сахар – 180 г

Мука – 130 г

Разрыхлитель – 10 г

Бананы – 3 шт.

Орехи грецкие – 70 г

Ваниль

Как приготовить пирог с бананами и орехами?

Пирог вкусный и теплом, и в холодном виде

Грецкие орехи измельчить, но не слишком мелко. Очень вкусно получается, если они чувствуются в пироге.

Бананы просто размять вилкой.

Яйца взбить блендером, чтобы они увеличились в объеме. Затем добавить сахар и ваниль (или ванильный сахар). Еще раз взбить.

После этого яичную массу соединить с бананами, орехами. Влить растопленное сливочное масло, всыпать муку с разрыхлителем. Тщательно перемешать лопаткой.

Тесто переложить в форму, застеленную пергаментом (и дно, и бока). Выпекать пирог около 45-50 минут при 180 градусах. Готовность проверить шпажкой.

Пирог полить растопленным шоколадом, подавать можно с сезонными фруктами.

Источник: 1 Минута