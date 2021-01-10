Пирог с капустой на картофельном тесте от Ольги Матвей: простой и вкусный рецепт, который полюбит вся семья

Всем любителям зраз посвящается. Кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась супер вкусным рецептом открытого пирога с капустой, который готовится на картофельном тесте.

Сварите картофель или возьмите уже готовое или даже вчерашнее пюре. В любом случае пирог получится изумительным. Видео в конце рецепта.

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Яйца – 1 шт.

Масло сливочное – 30 г

Мука – 4-7 ст. л.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Сало – 100 г

Капуста – 500 г

Грудинка копченая – 50 г

Соль, перец и базилик по вкусу

Способ приготовления

Картофель заранее отварить в подсоленной воде. Он должен полностью остыть. Затем его нужно размять толкушкой.

В картофель добавить яйцо и мягкое сливочное масло. Перемешать до однородности.

Постепенно всыпать муку, и замесить картофельное тесто.

Капусты нашинковать, морковь натереть на терке. Лук нарезать полукольцами.

На сковороду налить немного растительного масла. Нарезать произвольно сало и копченую грудинку. Выложить все на сковороду, добавить лук, обжарить до золотистости лука. Переложить на тарелку.

В сковороду отправить морковку и капусту. Добавить еще немного растительного масла, тушить около 25 минут. Обязательно добавить специи по вкусу. Затем добавить еще лук с салом. Тушить все до готовности.

Противень застелить пергаментной бумагой. Руки смочить водой, и растянуть картофельное тесто по дну формы, формируя бортики. Сверху распределить начинку.

Духовку разогреть до 180 градусов. Запекать примерно 20 минут в режиме верх/низ без конвекции. За 10 минут до готовности пирог можно накрыть фольгой, если будет подгорать.

Как приготовить пирог с капустой на картофельном тесте: видео-рецепт

Источник: 1 Минута