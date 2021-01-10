Пирог с капустой на картофельном тесте от Ольги Матвей: простой и вкусный рецепт, который полюбит вся семья
Всем любителям зраз посвящается. Кулинарный блогер Ольга Матвей поделилась супер вкусным рецептом открытого пирога с капустой, который готовится на картофельном тесте.
Сварите картофель или возьмите уже готовое или даже вчерашнее пюре. В любом случае пирог получится изумительным. Видео в конце рецепта.
Ингредиенты:
- Картофель – 6 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Масло сливочное – 30 г
- Мука – 4-7 ст. л.
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сало – 100 г
- Капуста – 500 г
- Грудинка копченая – 50 г
- Соль, перец и базилик по вкусу
Способ приготовления
Картофель заранее отварить в подсоленной воде. Он должен полностью остыть. Затем его нужно размять толкушкой.
В картофель добавить яйцо и мягкое сливочное масло. Перемешать до однородности.
Постепенно всыпать муку, и замесить картофельное тесто.
Капусты нашинковать, морковь натереть на терке. Лук нарезать полукольцами.
На сковороду налить немного растительного масла. Нарезать произвольно сало и копченую грудинку. Выложить все на сковороду, добавить лук, обжарить до золотистости лука. Переложить на тарелку.
В сковороду отправить морковку и капусту. Добавить еще немного растительного масла, тушить около 25 минут. Обязательно добавить специи по вкусу. Затем добавить еще лук с салом. Тушить все до готовности.
Противень застелить пергаментной бумагой. Руки смочить водой, и растянуть картофельное тесто по дну формы, формируя бортики. Сверху распределить начинку.
Духовку разогреть до 180 градусов. Запекать примерно 20 минут в режиме верх/низ без конвекции. За 10 минут до готовности пирог можно накрыть фольгой, если будет подгорать.
Как приготовить пирог с капустой на картофельном тесте: видео-рецепт
Источник: 1 Минута