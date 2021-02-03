Пирог со стейком и жареным картофелем: красиво на вид, аппетитно и вкусно – не отказывайте себе в этом блюде!

Ингредиенты

Смешайте стейк, чипсы, подливку из красного вина и лесные грибы, затем заверните все это в тесто для пирога, чтобы насладиться одним из лучших мес-апов, которые мы когда-либо придумали.

Для говядины

2 ст.ложки подсолнечного масла, плюс дополнительно к блюду

750 г - 1 кг тушеного стейка (или верхней части), нарезанного на 6 тонких стейков (купите кусок и сделайте это самостоятельно, если не можете найти уже нарезанный)

2 луковицы, нарезанные

4 средних моркови, нарезанных

1 чайная ложка патоки, сахар или золотая пудра

1 столовая ложка простой муки

175 мл красного вина

2 кубика говяжьего бульона развести в 600 мл горячей воды

небольшой пучок тимьяна, половина листьев собрана для теста и зарезервирована

3 лавровых листа, связанных вместе

Для выпечки

Блок песочного теста 500 г

мука для присыпки

1 чайная ложка сушеных белых грибов (по желанию)

листья тимьяна, из пучка, используемого для говядины

Для фишек

800 г замороженных жареных чипсов

Метод

Шаг 1

Не позднее чем за три дня до этого тушите стейк. Нагреть духовку до 160C / 140C вентилятора / газ 3. Нагреть половину масла в взрывонепроницаемой запеканка сковороду и обжарьте стейки очень хорошо с обеих сторон, а затем установить в сторону. Добавьте в сковороду лук и морковь, сбрызните немного маслом, затем готовьте на слабом огне 5 минут до окраски. Сбрызните патоку или добавьте сахар и всыпьте муку, помешивая, пока не получите коричневую пасту на овощах. Пересыпьте мясо и соки обратно в сковороду и хорошо перемешайте. Залить вином и бульоном, приправить, заправить зеленью и довести все до кипения. Накройте крышкой и готовьте в духовке около двух часов или пока мясо не станет мягким, затем дайте остыть и остудите до необходимости. Может быть приготовлено за два дня и охлаждено.

Шаг 2

Чтобы приготовить тесто, раскатайте блок на посыпанной мукой поверхности до толщины монеты в 1 фунт стерлингов и рассыпьте по листьям тимьяна и грибной пудре. Сложите тесто на четверти и остудите до необходимости. Или, чтобы сделать тесто более интересным, посыпьте его тимьяном и грибной пудрой, когда вы раскатываете тесто, чтобы выровнять блюдо, плотно перекатывая их, чтобы они прилипли. Можно приготовить на день вперед и охлажденным.

Шаг 3

Нагрейте духовку до 220C / 200C вентилятор / газ 7 и поставьте противень в духовку. Смажьте маслом форму или форму для пирога диаметром 24-28 см (в идеале с губой) и хорошо присыпьте мукой. Раскатайте тесто до плотной круглой формы, которая легко выровняет форму для пирога с небольшим выступом, затем выровняйте блюдо. Выньте стейк из подливки, затем положите ложкой овощи и немного подливки и выложите стейки сверху, чтобы образовался перекрывающийся слой (подайте оставшуюся подливку в небольшом кувшине, чтобы полить). Выложите чипсы на мясо.

Обрезать края теста и обжать край. Выпекать 40 минут, пока чипсы и корочка пирога не станут золотистыми. Слегка накройте чипсы фольгой, если они слишком быстро подрумянятся. Посыпьте солью, затем подавайте прямо из блюда с оставшейся подливкой (разогретой) и оставшейся частью этой бутылки красного вина.

Источник: 1 Минута