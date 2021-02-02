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Пирожки жареные из сырного теста: можно приготовить с тушеной капустой или другой начинкой
Творог по возможности рекомендуется брать домашний. Также его можно заранее перетереть или перебить блендером. Это для тех, кто хочет получить более однородное теста без крупинок.
Пирожки жареные из сырного теста – ингредиенты:
- творог – 250 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 6 ст. л. с горкой
- сметана – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- сахар – 1 ч. л.
- сода (погасить уксусом) –1 ч. л.
Начинка: тушеная капуста или другая по своему вкусу
Приготовление:
- В миску просеять пшеничную муку.
- Добавить соль, сахар, сметану, творог, яйцо и соду, гашеную уксусом. Замесить тесто. Чтобы оно не прилипало, руки можно смазать растительным маслом.
- Готовое тесто убрать в пакет и в морозилку на 15 минут. Затем приступить к лепке пирожков. Начинка подойдет и сладкая, и соленая.
- Пирожки можно обжарить на растительным маслом на среднем огне до золотистого цвета с каждой стороны. Кстати, получаются совсем нежирными.
- Также пирожки можно запечь в духовке. Для этого нужно противень смазать сливочным маслом или маргарином, выложить заготовки. Выпекать в духовке при 180 градусах до готовности.
Пошаговый рецепт теста и как приготовить пирожки на пару, смотрите в видео:
Источник: 1 Минута
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