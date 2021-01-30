Победительница “Танцев со звездами” Санта Димопулос ушла в отрыв и попробовала экстремальное развлечение

Санта Димопулос в Дубае прыгнула с парашютом

Горячая и загорелая Санта решилась на отчаянный шаг — прыгнуть с парашютом. Для этого она воспользовалась услугами местных организаторов по прыжкам. Вид был просто невероятный, и во время прыжка она еще и фото успела сделать.

Народная любимица уже поделилась эффектными кадрами с многотысячной аудиторией подписчиков на личной странице в инстаграме. Она показала, как летела вместе с инструктором над необычайно красивым видом современного города и Персидского залива.

Судя по фото, Санте Димопулос все же немного страшно, однако она умело преодолевает эти эмоции, так как хочет на фото казаться непоколебимой.

Напомним, Санта Димопулос — экс-участница популярного женского коллектива "Виа Гра". Она прославилась благодаря и участию в группе, и сольным выступлением, а недавним сильным рывком в шоу бизнес было участие в самом популярном танцевальном проекте страны "Танцы со звездами".

Сама по себе Санта Димопулос довольно самоуверенная, решительная, не боится показаться смешной

Санта Димопулос

Именно уверенность и помогла ей одержать победу. Однако во имя своей соперницы Димопулос отказалась от победного кубка и передала его Юлии Саниной. Санина также отказалась от кубка и его разыграли на аукционе, чтобы передать деньги на благотворительность.

Такого поступка Санты Димопулос не поняли ни зрители, ни Юлия Санина, ни создатели проекта.

Источник: 1 Минута