Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей

Мы решили рассказать вам об этом удивительном человеке, и о фактах, которые вы могли об Алле Мазур не знать.

Будущая телезвезда родилась в Зенькове Хмельницкой области в семье врачей. Отец Аллы Григорий был стоматологом. Однако дочь идти по своим стопам не заставил.

Алла Мазур

В школьные годы Мазур писала статьи в школьную газету - так началась ее карьера в журналистике.

Такой Алла Мазур была в первом выпуске ТСН

Мазур окончила факультет журналистики в институте Шевченко.

Алла Мазур 10 лет назад

В ТСН Алла Мазур работает с первых дней существования программы.

Алла Мазур теперь

Мазур очень сострадает героям негативных новостей.

"На ночь всегда вспоминаю что-то приятное, что произошло за день. Хотя бы какую-то мелочь, которая греет душу! Давно не засыпала такой счастливой, как вчера",

– поделилась ведущая.

Алла Мазур

Мазур мечтала полететь в космос. Да, девочки тоже мечтают быть космонавтками.

Алла Мазур

Скрывает мужа и воспитывает сына.

Алла Мазур появилась в эфире без парика

Ее единственный сын Артем - видеоблогер.

Алла Мазур на телеканале 1+1 вела новости одновременно с химиотерапией

Алла Мазур меньше чем за год поборола онкологию. Для этого она даже подстриглась налысо.

Алла Мазур

Алла очень любит своих домашних животных – Мусика и Асю. И вообще, дома она не такая строгая и хладнокровная, как в кадре. А очень даже общительная и дружелюбная.

Украинская телеведущая Алла Мазур

Источник: 1 Минута