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Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей

Мы решили рассказать вам об этом удивительном человеке, и о фактах, которые вы могли об Алле Мазур не знать.

Будущая телезвезда родилась в Зенькове Хмельницкой области в семье врачей. Отец Аллы Григорий был стоматологом. Однако дочь идти по своим стопам не заставил.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур

В школьные годы Мазур писала статьи в школьную газету - так началась ее карьера в журналистике.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Такой Алла Мазур была в первом выпуске ТСН

Мазур окончила факультет журналистики в институте Шевченко.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур 10 лет назад

В ТСН Алла Мазур работает с первых дней существования программы.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур теперь

Мазур очень сострадает героям негативных новостей.

"На ночь всегда вспоминаю что-то приятное, что произошло за день. Хотя бы какую-то мелочь, которая греет душу! Давно не засыпала такой счастливой, как вчера",

– поделилась ведущая.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур

Мазур мечтала полететь в космос. Да, девочки тоже мечтают быть космонавтками.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур

Скрывает мужа и воспитывает сына.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур появилась в эфире без парика

Ее единственный сын Артем - видеоблогер.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур на телеканале 1+1 вела новости одновременно с химиотерапией

Алла Мазур меньше чем за год поборола онкологию. Для этого она даже подстриглась налысо.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Алла Мазур

Алла очень любит своих домашних животных – Мусика и Асю. И вообще, дома она не такая строгая и хладнокровная, как в кадре. А очень даже общительная и дружелюбная.

Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей Украинская телеведущая Алла Мазур

Источник: 1 Минута

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