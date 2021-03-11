Победившая рак Алла Мазур: 10 неизвестных фактов и редких фото легендарной телеведущей
Мы решили рассказать вам об этом удивительном человеке, и о фактах, которые вы могли об Алле Мазур не знать.
Будущая телезвезда родилась в Зенькове Хмельницкой области в семье врачей. Отец Аллы Григорий был стоматологом. Однако дочь идти по своим стопам не заставил.
Алла Мазур
В школьные годы Мазур писала статьи в школьную газету - так началась ее карьера в журналистике.
Такой Алла Мазур была в первом выпуске ТСН
Мазур окончила факультет журналистики в институте Шевченко.
Алла Мазур 10 лет назад
В ТСН Алла Мазур работает с первых дней существования программы.
Алла Мазур теперь
Мазур очень сострадает героям негативных новостей.
"На ночь всегда вспоминаю что-то приятное, что произошло за день. Хотя бы какую-то мелочь, которая греет душу! Давно не засыпала такой счастливой, как вчера",
– поделилась ведущая.
Алла Мазур
Мазур мечтала полететь в космос. Да, девочки тоже мечтают быть космонавтками.
Алла Мазур
Скрывает мужа и воспитывает сына.
Алла Мазур появилась в эфире без парика
Ее единственный сын Артем - видеоблогер.
Алла Мазур на телеканале 1+1 вела новости одновременно с химиотерапией
Алла Мазур меньше чем за год поборола онкологию. Для этого она даже подстриглась налысо.
Алла Мазур
Алла очень любит своих домашних животных – Мусика и Асю. И вообще, дома она не такая строгая и хладнокровная, как в кадре. А очень даже общительная и дружелюбная.
Украинская телеведущая Алла Мазур
Источник: 1 Минута