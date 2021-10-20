Почему Кристина Орбакайте оделась во все черное?

"Ежегодный Гала-ужин Премии «Виктория» @russianmusicawards Чудесный вечер в кругу коллег",

Кристина Орбакайте сделала пару ярких фото на красной дорожке. Позировала певица в черном платье с прозрачными вставками и кружевами.

— написала знаменитая артистка.

Поклонники заметили, что у нее на лице уже стали прослеживаться некоторые морщины возле глаз. Несмотря на это, одна из самых высокооплачиваемых звезд России выглядит шикарно, и скрывает свои возрастные изменения под тоннами косметики.

https://www.instagram.com/p/CVPxifUshH2/?utm_medium=copy_link

Наряды дочь Пугачева тоже выбирает тщательно и с соответствующим подходом. У Кристины прекрасное чувство вкуса, а также есть свои стилисты, которые заботятся о том, чтобы их подопечная всегда выглядела как супермодель с иголочки.

Напомним, что недавно Кристина Орбакайте вместе со своей семьей посетила День рождения коллеги и близкого друга Николая Баскова.

Несмотря на то, что Кристина сейчас воспитывает дочь Клавдию, которая родилась в 2012 году, она успевает выступать, делать новые шоу, работать над интересными для публики проектами и гастролировать.

Источник: 1 Минута