Почти не одетая Дорофеева рассказала о “плодотворном” отпуске: Дантес станет папой?

Как и другие звезды, она собрала свои гонорары, и отправилась в теплые края полежать на солнышке.

Но отпуск — это то, что зачастую заканчивается быстрее всего, поэтому для Дорофеевой и ее большой компании пришла пора возвращаться домой.

"Сказочное Бали" попрощалось с Надей, а она взяла мужа, друзей, и прилетела в морозный Киев

На своей странице в Инстаграм девушка решила похвастаться фотографиями, сделанными на островах.

Судя по тому, какими восторженными были отзывы теперь уже сольной певицы о поездке, можно смело утверждать, что никакие проблемы не испортили Наде и Владимиру отпуск.

А проблем было очень много. Ими уже с первых дней пребывания на Бали и Дантес, и его очаровательная супруга делились в Инстаграм.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

Надя Дорофеева и Владимир Дантес на Бали

"Я всего несколько раз в жизни не хотела возвращаться из отпуска .. этот стал именно таким. Спасибо , друзья", — написала Надежда Дорофеева после своего фотоотчета.

Проблемы, на которые Дантес и Надя Дорофеева жаловались, приехав на Бали

Владимир Дантес возмутился, что на островах нет нормальной туалетной бумаги. Есть только очень тонкая, которая от излишней влаги превращается "в руку", как отметил муж Нади.

А еще неприятным сюрпризом было то, что когда Надя и Владимир весь день гуляли, а к вечеру вернулись в номер, они встретили там змею, которую потом отлавливало руководство отеля.

Источник: 1 Минута