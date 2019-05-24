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Под "Глорию" Вивальди - как в Харькове готовятся к "Дантефесту"

Под Глорию Вивальди - как в Харькове готовятся к Дантефесту

«Глорию» Ирина Ларикова слышит впервые. Девушка признается, что не имеет музыкальных способностей, но музыка Вивальди ей очень нравится. История возникновения этого произведения символическая - Вивальди создал его для девушек- сирот, живших в монастыре. Ирина и еще четыре девушки, которые имеют сложные диагнозы, воспитанницы интернатов, имеют общее жилье, которое называется «Летучий дом». Благотворители из разных стран помогли им с этим и привлекли музыкантов.

Ирина Ларикова, волонтер «Дантефест»:

 Я думала, шо такі  композиції можуть виконувати лише професіонали, і в нас, в України таких небагато, тому я думала, всі наші виїхали, але те, що в Харкові у нас буде такий концерт -  для мене це буде новина

В хоре шестьдесят пять артистов, на концерте они будут выступать вместе с оркестром и с двумя солистками - итальянками. «Глорию» артистки хора исполнят впервые, они месяц готовились и уже даже выучили произведение на память, поют без нот. По мнению хормейстера, музыка Вивальди имеет особый лечебный эффект.

Алексей Черникин, главный хормейстер ХНАТОБ:

Я колись читав, що музика Вівальді вона світла, вона гармонійна, що вона лікує! Я впевнений, що вона може лікувати, особливо нервові захворювання, коли сидиш в гармонії, коли слухаєш Шонберга, тут крутить, тут щось, а тут слухаєш, і все тіло відпочиває!

Концерт - это одна из частей фестиваля «Дантефест», который в Харькове проводят уже в шестой раз. Его называют самым гуманным фестивалем города. Здесь обсуждают вопросы взаимопомощи, а музыкальные события всегда имеют благотворительную цель, говорят организаторы.

Ирина Сальник, координатор фестиваля «Дантефест»:

Ми вважаємо, що культура це дуже сильний промовець, твори мистецтва також, і вони говорять про гуманність, про цінність кожної людини, важко сказати просто публіцистичним текстом, чи слоганами, чи плакатами,  кожна людина з нашої команди вона пережила цю зустріч, коли серце відкривається, і коли ти розумієш, я толерантна до розмов, або я «за» інклюзію

Концерт состоится 1 июня. Все деньги, собранные от продажи билетов будут направлены на поддержку адаптационного центра, "Летучий дом".


Агентство Телевидения Новости

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