Под Харьковом музыканты выступят для фермеров в "концертном зале" из соломы

Сегодня, 9 августа, посреди поля вблизи села Федоровка в Волчанском районе будут выступать музыканты харьковской филармонии, они будут играть для фермеров.

Как сообщает Суспільне, которому очевидцы предоставили фото с места событий, фермеры свезли сюда тюки соломы, из них монтируют стены будущего концертного зала.

По словам главы Волчанского райгосадминистрации Анатолия Косолапова, Волчанский район в этом году собрал рекордный урожай зерновых - 207 тысяч тонн. Чиновники области предложили отпраздновать это концертом. Пригласили 60 фермеров, но ожидают, что послушать выступление музыкантов придут и жители соседних поселков.

Концерт запланирован сегодня на 17:30.

По информации главного дирижера харьковской филармонии Юрия Янко, выступать приедут около полусотни музыкантов.

В ходе подготовленной для фермеров полуторачасовой программы прозвучит «Украинская фантазия» Мирослава Скорика.

За порядком в ходе сооружения концертной площадки следит полиция. По словам очевидцев, возле сцены в поле останавливаются десятки случайных водителей, чтобы сделать фотографии в оригинальной фотозоне.

Агентство Телевидения Новости