Под венец в 57 лет: Лолита Милявская превзошла все ожидания и нашла себе нового мужа

В плане отношения Лолита придерживается тактики — не растрачивать свою жизнь на ненужные связи. Поэтому в свои годы уже шестой раз собралась замуж. И это ее постель еще не остыла от пятого супруга. Будет ли этот муж последним, и почему она меняет своих партнеров как перчатки?

Мы выяснили, и готовы рассказать вам, скольких мужей певица Лолита послала… на небо за звездочкой!

Шесть Мужей Лолиты - кто они, и в чем их беда? Подробности личной жизни Милявской

Первым мужем Лолиты стал однокурсник Александр Беляев: они были вместе с 1984 по 1987 год. Причина расставания доподлинно не сообщается, но сама Лола однажды оговорилась — была молода, хотелось что-то изменить, казалось, что это настоящая любовь. Однако фраза о том, что любовь живет три года, оказалась правдой, и спустя именно такой срок пара рассталась.

Спустя пару месяцев после расставания с первым мужем Лолита ради московской прописки фиктивно вышла замуж за бизнесмена Виталия Милявского, фамилию которого в итоге оставила себе. С рождения, к слову, ей дали фамилию отца — Горе́лик. Но она решила оставить именно фамилию Милявская, так как под ней артистку начали узнавать.

Со своим третьим супругом и партнером по сцене Александром Цекало Лолита Милявская познакомилась во время работы в Одесской филармонии. Пара вскоре создала кабаре-дуэт «Академия» и перебралась в Москву. Проект имел большой успех, артисты ездили с концертами по странам СНГ и России.

Брак Милявской и Цекало был самым продолжительным среди всех отношений Лолиты — он просуществовал 12 лет. Более того, этот брак был и самым продуктивным, ведь в нем появилась единственная дочь Лолиты — Ева. Сейчас ей 22 года и она носит фамилию отца.

Несмотря на слухи об измены продюсера, Лолита отвергала подобные домыслы. Как отметила певица, она не смогла простить хамства, непорядочности в финансах и невнимания к себе, что и стало причиной их развода.

С 2004 по 2009 год Лолита была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным.

Ее пятым мужем стал тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов. Лолита утверждает, что все отношения до Дмитрия были несерьезными, и она считает их большой ошибкой.

Источник: 1 Минута