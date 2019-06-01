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Под звуки скрипки и хоровое пение. Джошуа и Руис провели взвешивание и дуэль взглядов перед боем

Под звуки скрипки и хоровое пение. Джошуа и Руис провели взвешивание и дуэль взглядов перед боем

Обладатель поясов чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа проведит первую защиту своих титулов не в Великобритании.

Джошуа в Нью-Йорке (США), будет драться против мексиканца Энди Руиса, проживающего в Соединенных Штатаах Америки.

На церемонию взвешивания Руис выходил под аккомпонемент скрипки. Выход Джошуа и вовсе озвучивал женский хор.

Вес Руиса составил 121,5 кг. Джошуа оказался более, чем на 9 килограммов легче - 112,4 кг.

Поседовавшая после взвешивания дуэль взглядов прошла весьма благодушно.

В послужном списке Джошуа 22 победы в 22 проведенных боях, в том числе 21 - нокаутом. Руис из 32 своих боев выиграл 31, в том числе 21 - нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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