Подарункові книги: особливості вибору

Колекційні книги — чудовий подарунок для бізнес-партнера, керівника чи близької людини. Шкіряна обкладинка з оригінальним дизайном завжди має статусний та солідний вигляд — і в кабінеті чиновника, і в домашній бібліотеці. Дорога книга у подарунок ніколи не загубиться на книжковій полиці. Будьте впевнені, що такий презент буде належно оцінений та тішитиме не лише винуватця урочистості, а й наступні покоління.

Подарункові книги — цінні ексклюзивні видання, які випущені малим тиражем і мають палітурки ручної роботи. Такі книги пропонуються в комплекті зі спеціальними мішечками, коробами чи скриньками для зберігання.

Як правильно вибрати книгу в подарунок

Щоб вдало вибрати книгу на подарунок, варто дізнатися про адресата якомога більше інформації: захоплення, стиль життя, звички, професія. Наприклад, любителю подорожувати може стати у пригоді атлас або книга про незвичайні місця на планеті, людині, що захоплюється історією, — видання про видатних особистостей або цікаві історичні факти, бізнесмену — книги на теми політики чи економіки. Можна вибрати книги у подарунок про риболовлю, полювання, спорт, нумізматику, філателію, зброю тощо — усе залежить від того, чим цікавиться людина, якій призначається подарунок. Жінці можна подарувати книгу з кулінарії, рукоділля, психології чи класичну літературу.

Щоб вибрати книгу українською, яка гарантовано стане вдалим подарунком на день народження, варто скористатися такими порадами:

Зважайте на характер ваших стосунків з адресатом. Якщо книга призначена для партнерів або колег, варто зробити вибір на користь нехудожньої літератури.

Перегляньте списки світових бестселерів, вони можуть підказати вдалу ідею для подарунка. Однак при цьому завжди враховуйте характер та інтереси адресата.

Заздалегідь переконайтеся, чи немає цієї книги в колекції винуватця урочистості. При нагоді можна поцікавитися, яке саме видання він хотів би отримати.

Антикварні книги

Стародавні книги мають не тільки матеріальну, а й духовну цінність, це важлива частина культурно-історичної спадщини. Антикварними вважаються книги, видані до 1917 року.

Перше видання улюбленого роману чи книга з автографом знаменитого письменника гарантовано потішить будь-якого бібліофіла. До того ж це чудовий варіант подарунка забезпеченій людині, у якої є все. Деякі книги можуть бути комбінованими, унікальними за своєю структурою, мати ілюстрації, виконані вручну, або вклеєний рукописний текст. Такі рідкісні екземпляри стануть справжньою окрасою будь-якої приватної колекції в Україні.

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