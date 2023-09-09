Подарункові книги: особливості вибору
Колекційні книги — чудовий подарунок для бізнес-партнера, керівника чи близької людини. Шкіряна обкладинка з оригінальним дизайном завжди має статусний та солідний вигляд — і в кабінеті чиновника, і в домашній бібліотеці. Дорога книга у подарунок ніколи не загубиться на книжковій полиці. Будьте впевнені, що такий презент буде належно оцінений та тішитиме не лише винуватця урочистості, а й наступні покоління.
Подарункові книги — цінні ексклюзивні видання, які випущені малим тиражем і мають палітурки ручної роботи. Такі книги пропонуються в комплекті зі спеціальними мішечками, коробами чи скриньками для зберігання.
Як правильно вибрати книгу в подарунок
Щоб вдало вибрати книгу на подарунок, варто дізнатися про адресата якомога більше інформації: захоплення, стиль життя, звички, професія. Наприклад, любителю подорожувати може стати у пригоді атлас або книга про незвичайні місця на планеті, людині, що захоплюється історією, — видання про видатних особистостей або цікаві історичні факти, бізнесмену — книги на теми політики чи економіки. Можна вибрати книги у подарунок про риболовлю, полювання, спорт, нумізматику, філателію, зброю тощо — усе залежить від того, чим цікавиться людина, якій призначається подарунок. Жінці можна подарувати книгу з кулінарії, рукоділля, психології чи класичну літературу.
Щоб вибрати книгу українською, яка гарантовано стане вдалим подарунком на день народження, варто скористатися такими порадами:
- Зважайте на характер ваших стосунків з адресатом. Якщо книга призначена для партнерів або колег, варто зробити вибір на користь нехудожньої літератури.
- Перегляньте списки світових бестселерів, вони можуть підказати вдалу ідею для подарунка. Однак при цьому завжди враховуйте характер та інтереси адресата.
- Заздалегідь переконайтеся, чи немає цієї книги в колекції винуватця урочистості. При нагоді можна поцікавитися, яке саме видання він хотів би отримати.
Антикварні книги
Стародавні книги мають не тільки матеріальну, а й духовну цінність, це важлива частина культурно-історичної спадщини. Антикварними вважаються книги, видані до 1917 року.
Перше видання улюбленого роману чи книга з автографом знаменитого письменника гарантовано потішить будь-якого бібліофіла. До того ж це чудовий варіант подарунка забезпеченій людині, у якої є все. Деякі книги можуть бути комбінованими, унікальними за своєю структурою, мати ілюстрації, виконані вручну, або вклеєний рукописний текст. Такі рідкісні екземпляри стануть справжньою окрасою будь-якої приватної колекції в Україні.
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