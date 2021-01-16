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Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть
Помните ту самую бесстрашную австралийскую гимнастку, которая приручила дикого зверя? (фотосессию с живым медведем смотрите здесь). Оказывается, что Стефани Миллингер умеет не просто удивлять своей гибкостью, но и шокировать.
Девушка настолько пластичная, что даже жутко становится. Словно костей нет. И все это благодаря упорству и ежедневному труду.Стефани тренируется по 7 часов в день без выходных. Тренировками, которые помогают ей поддерживать форму, гимнастка делится на своем YouTube-канале, а сумасшедшие трюки публикует в Инстаграм.
Стефани Миллингер, фото Инстаграм
Предлагаем посмотреть подборку самых ярких трюков от гимнастки Стефани Миллингер.
Даже в кастрюлю залезла
Только Стефани умеет сидеть на своей же голове. Зрелище жуткое, но как же это круто!
https://www.instagram.com/p/CIzu10YFzgx/?utm_source=ig_web_copy_link[/embed]
Кофе не хотите?
С четырехлапым другом
Не зря ее называют "пластилиновой девушкой!"
Тренировку никогда не пропускает, даже если гости пришли
Источник: 1 Минута
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