Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:25
Просмотров: 111

Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть

Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть

Помните ту самую бесстрашную австралийскую гимнастку, которая приручила дикого зверя? (фотосессию с живым медведем смотрите здесь). Оказывается, что Стефани Миллингер умеет не просто удивлять своей гибкостью, но и шокировать.

Девушка настолько пластичная, что даже жутко становится. Словно костей нет. И все это благодаря упорству и ежедневному труду.

Стефани тренируется по 7 часов в день без выходных. Тренировками, которые помогают ей поддерживать форму, гимнастка делится на своем YouTube-канале, а сумасшедшие трюки публикует в Инстаграм.

Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть Стефани Миллингер, фото Инстаграм

Предлагаем посмотреть подборку самых ярких трюков от гимнастки Стефани Миллингер.

Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть Даже в кастрюлю залезла

Только Стефани умеет сидеть на своей же голове. Зрелище жуткое, но как же это круто!

https://www.instagram.com/p/CIzu10YFzgx/?utm_source=ig_web_copy_link[/embed]

Кофе не хотите?

С четырехлапым другом

Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть

Не зря ее называют "пластилиновой девушкой!"

Тренировку никогда не пропускает, даже если гости пришли

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 