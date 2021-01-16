Подборка ярких и жутких трюков от гимнастки Стефани Миллингер: впечатлительным лучше не смотреть

Помните ту самую бесстрашную австралийскую гимнастку, которая приручила дикого зверя? (фотосессию с живым медведем смотрите здесь ). Оказывается, что Стефани Миллингер умеет не просто удивлять своей гибкостью, но и шокировать.

Девушка настолько пластичная, что даже жутко становится. Словно костей нет. И все это благодаря упорству и ежедневному труду.

Стефани тренируется по 7 часов в день без выходных. Тренировками, которые помогают ей поддерживать форму, гимнастка делится на своем YouTube-канале, а сумасшедшие трюки публикует в Инстаграм.

Стефани Миллингер, фото Инстаграм

Предлагаем посмотреть подборку самых ярких трюков от гимнастки Стефани Миллингер.

Даже в кастрюлю залезла

Только Стефани умеет сидеть на своей же голове. Зрелище жуткое, но как же это круто!

https://www.instagram.com/p/CIzu10YFzgx/?utm_source=ig_web_copy_link[/embed]

Кофе не хотите?

С четырехлапым другом

Не зря ее называют "пластилиновой девушкой!"

Тренировку никогда не пропускает, даже если гости пришли

Источник: 1 Минута