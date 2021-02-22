“Поехала крыша”: у певицы Оли Поляковой из-за потепления начало капать с крыши и обвалился потолок

У нее течет потолок, который портит новый ремонт. Мало того, он создает опасность, так еще и портит ремонт, который украинская певица сделала не так давно.

В ее гостиной комнате обвалился огромный блок потолка, который повредил мебель. А в комнате ее дочери начали падать с потолка лампочки и сильно течет потолок.

Оля Полякова показала в каком критическом состоянии ее квартира после обвала потолка: негде жить

У Оли Поляковой обвалился потолок

У Оли Поляковой обвалился потолок

У Оли Поляковой обвалился потолок

Кроме того, Оля показала вид из окна — огромная глыба нависает с окна, и вот-вот может упасть, однако внизу ходят люди и опасная зона ничем не огорожена.

У Оли Поляковой обвалился потолок в новой столичной квартире: певица в панике

"Ребята, это моя квартира. Это пипец… Вчера весь день тек потолок, а сегодня случилось вот что. Это что вообще такое?",

— возмутилась суперблондинка Оля Полякова в своем профиле в Инстаграм.

Напомним, примерно неделю назад популярная украинская певица Оля Полякова показала своим подписчикам, как у нее дома в квартире протекает потолок. При этом ей приходиться даже подставлять посуду и ведра, чтобы вода не капала на пол.

Скриншот с Инстаграм-историй Оли Поляковой

Скриншот с Инстаграм-историй Оли Поляковой

Скриншот с Инстаграм-историй Оли Поляковой

Тогда Оля добилась того, что к ней приехали коммунальщики, и частично убрали снег с крыши, сбили сосульки. Однако данные меры были только временными, так как проблема не уходила, и все это время певица жила в сырой квартире.

Источник: 1 Минута