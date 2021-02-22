“Поехала крыша”: у певицы Оли Поляковой из-за потепления начало капать с крыши и обвалился потолок
У нее течет потолок, который портит новый ремонт. Мало того, он создает опасность, так еще и портит ремонт, который украинская певица сделала не так давно.
В ее гостиной комнате обвалился огромный блок потолка, который повредил мебель. А в комнате ее дочери начали падать с потолка лампочки и сильно течет потолок.
Оля Полякова показала в каком критическом состоянии ее квартира после обвала потолка: негде жить
У Оли Поляковой обвалился потолок
У Оли Поляковой обвалился потолок
У Оли Поляковой обвалился потолок
Кроме того, Оля показала вид из окна — огромная глыба нависает с окна, и вот-вот может упасть, однако внизу ходят люди и опасная зона ничем не огорожена.
У Оли Поляковой обвалился потолок в новой столичной квартире: певица в панике
"Ребята, это моя квартира. Это пипец… Вчера весь день тек потолок, а сегодня случилось вот что. Это что вообще такое?",
— возмутилась суперблондинка Оля Полякова в своем профиле в Инстаграм.
Напомним, примерно неделю назад популярная украинская певица Оля Полякова показала своим подписчикам, как у нее дома в квартире протекает потолок. При этом ей приходиться даже подставлять посуду и ведра, чтобы вода не капала на пол.
Скриншот с Инстаграм-историй Оли Поляковой
Скриншот с Инстаграм-историй Оли Поляковой
Скриншот с Инстаграм-историй Оли Поляковой
Тогда Оля добилась того, что к ней приехали коммунальщики, и частично убрали снег с крыши, сбили сосульки. Однако данные меры были только временными, так как проблема не уходила, и все это время певица жила в сырой квартире.
Источник: 1 Минута