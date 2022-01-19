Погода на месяц в Харькове, долгосрочный прогноз погоды

Любите зиму и настоящие морозы? Тогда долгосрочный прогноз погоды по Харькову точно придется вам по душе. Ну а если вы предпочитаете тепло — готовьтесь. Погода в ближайший месяц будет холодной и по-настоящему зимней. И вот вам 5 интересных фактов о ней от украинских синоптиков.

1. Плюсовой температуры не ожидается

Как показывает прогноз погоды в Харькове на месяц вперед, температура воздуха в конце января и начале февраля не примет положительных значений. Причем касается это не только ночного, но и дневного времени. Самым теплым окажется 1 февраля. Во вторник может потеплеть до 0°С. В остальные же дни температура будет куда менее приветливой:

Средняя дневная: -3°С;

Средняя ночная: -8°С;

Максимальный мороз: -13°С (ночь с 26 на 27 января).

Конечно, температура Харьков на месяц еще может измениться из-за смены атмосферного давления, воздушных фронтов. Но ожидать отклонения более, чем на несколько градусов, стоит вряд ли.

2. Пасмурных дней будет больше, чем солнечных

Долгосрочная погода по Харькову на месяц сулит городу, преимущественно, пасмурные деньки. Небольшие прояснения синоптики передают лишь на первые числа февраля (до 10). А вот малооблачным небо окажется только 11 и 15 февраля. В эти дни можно будет вдоволь насладиться прогулками по харьковским паркам, а также зарядиться витамином D на ближайшее время, ведь когда в следующий раз выглянет яркое солнце — пока неизвестно.

3. Из ближайших 30-ти дней примерно 10 пройдут с осадками

Любители снега могут ликовать: погода в Харькове на 30 дней обещает нам достаточно обильные осадки. Ожидаются они в 21-25 числах января, а также в начале февраля. Представлены осадки будут, преимущественно, снегом. Благодаря морозу, он не будет таять, а сохранится на улице как минимум на парочку дней. Так что если вы еще не успели сделать семейную фотосессию на фоне снега или слепить снеговика с детьми — не отчаивайтесь. У вас будут все шансы восполнить пропуски в ближайшие 30 дней.

4. За ближайший месяц «ночь» сместится практически на 2 часа

Именно на ближайший месяц передается стремительное увеличение светового дня. Если в 20-х числах января солнце всходило в 7:20, а заходило в 16:00, то уже в 15-х числах февраля это время изменится на 6:40 и 17:00 соответственно. Темнеть теперь начнет на час позже. Светлеть — практически на час раньше. Вот вам и два дополнительных часа светового дня, потратить которые можно на пробежки или прогулки.

5. Никакой опасности для метеозависимых людей не намечается

Как обещает прогноз погоды на месяц в Харькове, в ближайшие 20 дней сильных геомагнитных штормов в области не ожидается. Индекс геомагнитной активности вряд ли превысит 3 ед. Такой показатель считается нормальным и редко отражается на состоянии метеозависимых людей.

Не забывайте, что погода на месяц в Харькове может еще несколько раз измениться. Украинская зима — непредсказуемое время года. На 100% установить, как она себя поведет в ближайшие 30 дней, невозможно. Но синоптики делают все для того, чтобы погода в Харькове на месяц точный прогноз всегда был свежим и отражал актуальные данные. Поэтому не забывайте регулярно проверять информацию!