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Пока Дмитрий Комаров не видит, Александра Кучеренко потрогала за усики Павла Зиброва

Пока Дмитрий Комаров не видит, Александра Кучеренко потрогала за усики Павла Зиброва

Она ведет шоу "33за3" на украинском телеканале ICTV, где суть заключается в том, чтобы за три минуты задать 33 вопроса интересному спикеру.

У нее в гостях бывают представители разных сфер — медийные лица.

Александра Кучеренко уже брала короткое интервью у Дмитрия Гордона, Александра Педана, Сергея Притулы и так далее. 2021 год она решила начать с опроса Павла Зиброва — самого усатого артиста современности.

Пока Дмитрий Комаров не видит, Александра Кучеренко потрогала за усики Павла Зиброва Александра Кучеренко взяла интересное интервью у Павла Зиброва: не отказалась потрогать его за усы

Александра Кучеренко взяла интересное интервью у Павла Зиброва: не отказалась потрогать его за усы

Пока Дмитрий Комаров не видит, Александра Кучеренко потрогала за усики Павла Зиброва Александра Кучеренко взяла интересное интервью у Павла Зиброва: не отказалась потрогать его за усы

Отметим, Александра Кучеренко — это не только журналист, но и модель. Она хорошо выглядит и хвастается всем своей обворожительной фигурой.

Для этого она занимается спортом и часто ходит в тренажерный зал.

"Я занимаюсь танцами с 5 лет и доказываю всем, что это спорт. Да, в моей жизни присутствуют и тренажерные залы, и бассейн, и пробежки, но основная физическая нагрузка - это всегда были бально-спортивные танцы. В принципе, ни что не забирает такое количество сил, как танцы. Они играют основополагающую роль в моей жизни", — однажды рассказала Александра Кучеренко в своем интервью.

Также стоит отметить, что Дмитрия Комарова и Александру Кучеренко называют самой красивой парой украинского шоу-бизнеса.

Это и неудивительно, ведь Александра обладает титулом «Мисс Украина 2016», а Дмитрия долгое время называли самым завидным холостяком Украины.

Интересно, что они поженилась тайно и только после свадьбы публика узнала, что долгое время пара скрывала романтическую связь.

Источник: 1 Минута

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