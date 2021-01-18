Пока Дмитрий Комаров не видит, Александра Кучеренко потрогала за усики Павла Зиброва

Она ведет шоу "33за3" на украинском телеканале ICTV, где суть заключается в том, чтобы за три минуты задать 33 вопроса интересному спикеру.

У нее в гостях бывают представители разных сфер — медийные лица.

Александра Кучеренко уже брала короткое интервью у Дмитрия Гордона, Александра Педана, Сергея Притулы и так далее. 2021 год она решила начать с опроса Павла Зиброва — самого усатого артиста современности.

Александра Кучеренко взяла интересное интервью у Павла Зиброва: не отказалась потрогать его за усы

Александра Кучеренко взяла интересное интервью у Павла Зиброва: не отказалась потрогать его за усы

Александра Кучеренко взяла интересное интервью у Павла Зиброва: не отказалась потрогать его за усы

Отметим, Александра Кучеренко — это не только журналист, но и модель. Она хорошо выглядит и хвастается всем своей обворожительной фигурой.

Для этого она занимается спортом и часто ходит в тренажерный зал.

"Я занимаюсь танцами с 5 лет и доказываю всем, что это спорт. Да, в моей жизни присутствуют и тренажерные залы, и бассейн, и пробежки, но основная физическая нагрузка - это всегда были бально-спортивные танцы. В принципе, ни что не забирает такое количество сил, как танцы. Они играют основополагающую роль в моей жизни", — однажды рассказала Александра Кучеренко в своем интервью.

Также стоит отметить, что Дмитрия Комарова и Александру Кучеренко называют самой красивой парой украинского шоу-бизнеса.

Это и неудивительно, ведь Александра обладает титулом «Мисс Украина 2016», а Дмитрия долгое время называли самым завидным холостяком Украины.

Интересно, что они поженилась тайно и только после свадьбы публика узнала, что долгое время пара скрывала романтическую связь.

Источник: 1 Минута