Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:15
Просмотров: 37

Показ самой доброй рекламы в Харькове

Показ самой доброй рекламы в Харькове 2 октября в Харькове #ЩедрийВівторок совместно с “Планетой кино” и фестивалем социальной рекламы Molodiya Festival проведут бесплатный показ социальной рекламы Charity Ads.   

Первые 2 показа уже состоялись в Киеве и Львове, в залах был настоящий аншлаг. Зрители выходили не сдерживая эмоции, тронутыми и наполненными желанием, менять этот мир и наполнять его добром.

Организаторы Charity Ads надеются, что такая социальная реклама вдохновит украинцев на хорошие дела ради тех людей, кто в них нуждается, а возможно и на создание собственной благотворительной акции в Щедрий Вівторок.

 #ЩедрийВівторок — это всеукраинский день хороших дел. В 2018 году Украина официально приобщилась к международному благотворительному сообществу Giving Tuesday.

Ежегодно в свыше 150 странах мира миллионы людей во вторник, после Дня благодарности, устраивают акции в интересах благотворительных организаций, рассказывают об этом в социальных сетях и призывают делать хорошие дела.

Facebook страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/2720719557954149/
Вход на показ социальной рекламы свободен, по предварительной регистрации >>  

Начало о 19:00
Планеты Кино  
ТРЦ "Французский бульвар" (ул. Академика Павлова, 44Б)

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 