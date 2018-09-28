Показ самой доброй рекламы в Харькове

2 октября в Харькове #ЩедрийВівторок совместно с “Планетой кино” и фестивалем социальной рекламы Molodiya Festival проведут бесплатный показ социальной рекламы Charity Ads.

Первые 2 показа уже состоялись в Киеве и Львове, в залах был настоящий аншлаг. Зрители выходили не сдерживая эмоции, тронутыми и наполненными желанием, менять этот мир и наполнять его добром.



Организаторы Charity Ads надеются, что такая социальная реклама вдохновит украинцев на хорошие дела ради тех людей, кто в них нуждается, а возможно и на создание собственной благотворительной акции в Щедрий Вівторок.

#ЩедрийВівторок — это всеукраинский день хороших дел. В 2018 году Украина официально приобщилась к международному благотворительному сообществу Giving Tuesday.

Ежегодно в свыше 150 странах мира миллионы людей во вторник, после Дня благодарности, устраивают акции в интересах благотворительных организаций, рассказывают об этом в социальных сетях и призывают делать хорошие дела.

Facebook страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/2720719557954149/

Вход на показ социальной рекламы свободен, по предварительной регистрации >>

Начало о 19:00

Планеты Кино

ТРЦ "Французский бульвар" (ул. Академика Павлова, 44Б)

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