Покидая роддом, Снежана Бабкина намекнула на очередное пополнение в семье

Супруга Сергея Бабкина Снежану выписали из роддома. Счастливый отец поделился впечатлениями от родов.

21 июня на третий день после родов семью Бабкиных выписали из роддома «Лелека» в Киеве. Счастливая семья вместе с новорождённым Елисеем отправилась домой в Харьков. Как призналась Снежана Бабкина, Елисей очень похож на Серёжу, и родился самым большим среди всех детей Бабкиных.

Бабкиных выписали из роддома

Счастливый отец Сергей Бабкин

«Эти роды стали для нас раем. Все прошло так быстро, комфортно, и мы с радостью готовы вернутся сюда ещё (улыбается)», – прокомментировал счастливый Сергей Бабкин.

В Харькове Елисея уже ждут Веселина и Артур, которые подготовили подарки.

Сергей и Снежана Бабкины на выписке из роддома

Напомним, что малыш родился утром в вторник, 18 июня. Он появился на свет в 9:52 в киевском роддоме «Лелека» . Вес малыша — 3 кг 250 граммов, рост — 53 см. Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Малыш и мама тем временем уже сладко обнимались и прекрасно себя чувствовали.

Источник: clutch.ua

Новости портала «Весь Харьков»