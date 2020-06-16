Полезные советы по выбору оригинального подарка

Многие люди любят не только получать подарки, но и выбирать их для своих друзей и близких. Но есть и те, кто был бы и рад дарить окружающим что-то оригинальное, но вот при покупке они теряются и совершенно не знают, что же в итоге приобрести. И если вы относитесь именно к такому типу людей, то возможно наши советы помогут вам выбрать действительно интересный и небанальный презент.

Подарок должен соответствовать характеру и интересам именинника

Пожалуй, это самое главное, что вы должны знать, когда выбираете кому-либо презент! Ведь многие отталкиваются от собственного вкуса, а он не всегда совпадает со вкусами виновника торжества. Поэтому, если человек домосед, то не пытайтесь вручить ему что-то активное и экстремальное, а тому, кому на месте не сидится, не стоит дарить предметы интерьера и что либо, что хоть как-то связано с бытом.

Если не знаете, что дарить, то вручите подарочную карту

Это отличный выход из ситуации, если и впрямь не представляете, что вручить имениннику или если у него все есть. Приобрести сертификат вы можете на www.giftmall.com.ua, а тот, кому вы его вручите потом сам решит, на какие товары или услуги его лучше использовать. Такой презент смотрится намного выиграшней, чем конверт с деньгами, при этом с выбором подарка вы так точно не ошибетесь.

Какой должна быть цена подарка

Когда приходит время выбирать презент, очень многие люди не представляют, в каком ценовом диапазоне рассматривать те или иные варианты. Стоит сразу сказать, что подарок не должен быть слишком дешевым, уж лучше сделать его своими руками, если вы вообще не располагаете финансами. Дарить что-то очень дорогое тоже не стоит, ведь таким даром вы можете просто смутить человека. Вывод прост: презент должен быть в средней ценовой категории, при этом, в установлении такой цены нужно отталкиваться от своего бюджета.

Учитывайте пол и возраст виновника торжества

Еще один важный пункт, который обязательно нужно учитывать при выборе того или иного подарка. Мужчины оценят подарки, связанные с их хобби, например с автомобилями, спортом или рыбалкой. А вот прекрасный пол будет рад получить что-то милое и уютное для своего дома, качественную косметику и средства для ухода за лицом и телом.

Если вы выбираете подарок ребенку, то стоит выбрать то, что соответствует его возрасту, в частности развивающие игры, одежду, компьютерные игры и т.д. Многие берут подарки детям "на вырост", но часто об этой вещи все просто забывают и пропускают тот период, когда ребенок мог бы ею пользоваться. Поэтому, дарите то, чему малыш обрадуется здесь и сейчас, а не в необозримом будущем. Взрослым людям нужно тоже дарить то, что соответствует их возрасту, ведь молодежные подарки пожилые люди просто не поймут, и наоборот.

Все эти советы помогут вам выбрать правильный подарок и доставить имениннику настоящую радость!

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