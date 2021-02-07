Полгода со дня смерти сына Виктора Павлика: артист выпустил песню, посвященную сыну

7 февраля 2021 года — ровно полгода, как Виктор Павлик потерял своего сына

Мама мальчика Лариса Созаева до сих пор не может прийти в себя и оклематься от потери сына, а супруг Виктор Павлик поддерживает ее как может.

К этой дате он выпустил трогательную музыкальную композицию и видеоряд к ней, где признался, что скучает по сыну и ему очень тяжело.

Свое видео Виктор Павлик опубликовал в социальной сети Инстаграм, а его супруга и концертный директор Екатерина Репяхова поделилась им у себя в "сториз" с просьбой оставить комментарии и лайки.

"Мой Ангел! Музыка моя, слова Светланы Боярчук. Памяти Павла Павлика. 07.02.2021 Аранжировка Владимира Цапа", — написал Виктор Павлик в описании к видео.

https://www.instagram.com/tv/CK_PssVnDE6/?igshid=knbatixkfqih

Отметим, Павла Викторовича Павлика не стало 7 августа 2020 года на 21-ом году жизни из-за онкологического заболевания. На протяжении двух последних лет жизни Павел лечился и проходил более 20 курсов химиотерапии, чтобы получить возможность встать на ноги и снова радовать своих родителей.

Все это время мама Лариса была рядом, а Виктор Павлик уже переключился на новую супругу — молодого концертного директора Екатерину Репяхову.

Смерть сына Виктора Павлика и Лору Созаеву вовсе не сблизила. Убитая горем мать еще больше начала обвинять своего бывшего мужа в случившемся.

Сейчас Виктор Павлик женат на Екатерина Репьяховой, которая ждет своего первенца — поговаривают, это будет мальчик, которого пара назовет Михаилом.

Источник: 1 Минута