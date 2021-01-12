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12.01.2021 23:58
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Помешивать, но не взбивать. Как приготовить блинчики так, чтобы тесто было тонкое и правильное

Помешивать, но не взбивать. Как приготовить блинчики так, чтобы тесто было тонкое и правильное

Но, к сожалению, не всегда тесто получается правильной консистенции и хорошо "ложится" на сковороду.

Какие есть проблемы при приготовлении блинчиков:

  • слишком густое или слишком жидкое тесто;
  • тесто плохо растекается по сковороде;
  • тесто прилипает;
  • блинчик при переворачивании разрывается.

Помешивать, но не взбивать. Как приготовить блинчики так, чтобы тесто было тонкое и правильное Рецепт блинчиков

Наверное, многих начинающих кулинаров это удивит, но все эти проблемы можно решить махом — правильным приготовлением теста.

Самое первое и самое важное правило при приготовлении блинчиков

Секрет правильного теста для блинов — пропорциональность. Всегда нужно замерять и жидкость, и сухие ингредиенты мерными тарами и весами, чтобы не переборщить.

Ингредиенты для блинчиков:

  • 5 яиц
  • 4 г соли
  • 380 г пшеничной муки
  • 1 л молока
  • 50 г сливочного масла
  • 50 г растительного масла
  • 55 г сахара

Процесс приготовления очень простой: вам требуется смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 мл молока в однородную смесь — можно простым венчиком. Однако помешиваем плавно, а не энергично взбиваем. Иначе готовые блинчики будут рваные.

Сливочное масло растопить с растительным, добавить в остальное тесто и просто размешать — этот прием поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке.

Помешивать, но не взбивать. Как приготовить блинчики так, чтобы тесто было тонкое и правильное Рецепт блинчиков

Будьте аккуратны с другими видами муки — чаще всего они без глютена и при 100% замене результат может быть неожиданным — учитывайте пропорциональность.

Источник: 1 Минута

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