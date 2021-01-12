Помешивать, но не взбивать. Как приготовить блинчики так, чтобы тесто было тонкое и правильное
Но, к сожалению, не всегда тесто получается правильной консистенции и хорошо "ложится" на сковороду.
Какие есть проблемы при приготовлении блинчиков:
- слишком густое или слишком жидкое тесто;
- тесто плохо растекается по сковороде;
- тесто прилипает;
- блинчик при переворачивании разрывается.
Рецепт блинчиков
Наверное, многих начинающих кулинаров это удивит, но все эти проблемы можно решить махом — правильным приготовлением теста.
Самое первое и самое важное правило при приготовлении блинчиков
Секрет правильного теста для блинов — пропорциональность. Всегда нужно замерять и жидкость, и сухие ингредиенты мерными тарами и весами, чтобы не переборщить.
Ингредиенты для блинчиков:
- 5 яиц
- 4 г соли
- 380 г пшеничной муки
- 1 л молока
- 50 г сливочного масла
- 50 г растительного масла
- 55 г сахара
Процесс приготовления очень простой: вам требуется смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 мл молока в однородную смесь — можно простым венчиком. Однако помешиваем плавно, а не энергично взбиваем. Иначе готовые блинчики будут рваные.
Сливочное масло растопить с растительным, добавить в остальное тесто и просто размешать — этот прием поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке.
Рецепт блинчиков
Будьте аккуратны с другими видами муки — чаще всего они без глютена и при 100% замене результат может быть неожиданным — учитывайте пропорциональность.
Источник: 1 Минута