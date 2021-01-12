Помешивать, но не взбивать. Как приготовить блинчики так, чтобы тесто было тонкое и правильное

Но, к сожалению, не всегда тесто получается правильной консистенции и хорошо "ложится" на сковороду.

Какие есть проблемы при приготовлении блинчиков:

слишком густое или слишком жидкое тесто;

тесто плохо растекается по сковороде;

тесто прилипает;

блинчик при переворачивании разрывается.

Рецепт блинчиков

Наверное, многих начинающих кулинаров это удивит, но все эти проблемы можно решить махом — правильным приготовлением теста.

Самое первое и самое важное правило при приготовлении блинчиков

Секрет правильного теста для блинов — пропорциональность. Всегда нужно замерять и жидкость, и сухие ингредиенты мерными тарами и весами, чтобы не переборщить.

Ингредиенты для блинчиков:

5 яиц

4 г соли

380 г пшеничной муки

1 л молока

50 г сливочного масла

50 г растительного масла

55 г сахара

Процесс приготовления очень простой: вам требуется смешать яйца, соль, сахар, муку и 200 мл молока в однородную смесь — можно простым венчиком. Однако помешиваем плавно, а не энергично взбиваем. Иначе готовые блинчики будут рваные.

Сливочное масло растопить с растительным, добавить в остальное тесто и просто размешать — этот прием поможет не смазывать после каждого изделия сковородку, и блинчики не будут слипаться в стопке.

Рецепт блинчиков

Будьте аккуратны с другими видами муки — чаще всего они без глютена и при 100% замене результат может быть неожиданным — учитывайте пропорциональность.

Источник: 1 Минута