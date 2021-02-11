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Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото)

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото)

Так вот, спустя больше чем десять лет после завершения сериала она ничуть не изменилась. Только важно сказать, что в жизни Жанна Ижевская, а точнее Ольга Прокофьева, далеко не такая противная и вредная, как ее сериальная героиня.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева

Мы решили показать вам, как и чем актриса Прокофьева живет сейчас, и насколько сильно она изменилась за время после окончания легендарного отечественного ситкома.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева

Интересно, что сериал "Моя прекрасная няня" увидел свет почти 17 лет назад — первая серия, вышедшая в далеком 2004 году завоевала огромную аудиторию зрителей своей простотой, качеством, легкими шутками, которые лежат на поверхности.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк (справа налево)

Главные роли в ситкоме сыграли Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов — няня Виктория Прутковская и ее работодатель, а позднее и муж Максим Шаталин.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Анастасия Заворотнюк в компании Сергея Жигунова

Но были и еще второстепенные персонажи проекта, которые хорошо запомнились и очень полюбились зрителям. Среди них соперница героини Заворотнюк, Жанна Аркадьевна, которая тоже пыталась завоевать сердце богатого красавчика и успешного продюсера.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева, Заворотнюк и Жигунов

Образ "Жабы Аркадьевны" на экране воплотила актриса Ольга Прокофьева

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Жанна Аркадьевна и Константин

Эта роль подарила ей колоссальный успех, который не утихает до сих пор — благодаря "Няне Вике", у Ольги до сих пор есть десятки проектов и разнообразных ролей.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Жанна Ижевская

Интересно, что в свои 57 лет Прокофьева выглядит так же молодо, стройно и подтянуто, как и в 40 лет, когда снимался этот сериал.

Вот как Ольга Прокофьева выглядит сейчас.

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева

Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото) Актриса Ольга Прокофьева

За что онкобольная Анастасия Заворотнюк ненавидела третьего мужа? Неизвестные факты об актрисе

Источник: 1 Минута

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