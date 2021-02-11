Помните вредную Жанну из “Моей прекрасной няни”? Она ничуть не постарела за эти годы (Фото)

Так вот, спустя больше чем десять лет после завершения сериала она ничуть не изменилась. Только важно сказать, что в жизни Жанна Ижевская, а точнее Ольга Прокофьева, далеко не такая противная и вредная, как ее сериальная героиня.

Актриса Ольга Прокофьева

Мы решили показать вам, как и чем актриса Прокофьева живет сейчас, и насколько сильно она изменилась за время после окончания легендарного отечественного ситкома.

Актриса Ольга Прокофьева

Интересно, что сериал "Моя прекрасная няня" увидел свет почти 17 лет назад — первая серия, вышедшая в далеком 2004 году завоевала огромную аудиторию зрителей своей простотой, качеством, легкими шутками, которые лежат на поверхности.

Актриса Ольга Прокофьева и Анастасия Заворотнюк (справа налево)

Главные роли в ситкоме сыграли Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов — няня Виктория Прутковская и ее работодатель, а позднее и муж Максим Шаталин.

Анастасия Заворотнюк в компании Сергея Жигунова

Но были и еще второстепенные персонажи проекта, которые хорошо запомнились и очень полюбились зрителям. Среди них соперница героини Заворотнюк, Жанна Аркадьевна, которая тоже пыталась завоевать сердце богатого красавчика и успешного продюсера.

Актриса Ольга Прокофьева, Заворотнюк и Жигунов

Образ "Жабы Аркадьевны" на экране воплотила актриса Ольга Прокофьева

Жанна Аркадьевна и Константин

Эта роль подарила ей колоссальный успех, который не утихает до сих пор — благодаря "Няне Вике", у Ольги до сих пор есть десятки проектов и разнообразных ролей.

Жанна Ижевская

Интересно, что в свои 57 лет Прокофьева выглядит так же молодо, стройно и подтянуто, как и в 40 лет, когда снимался этот сериал.

Вот как Ольга Прокофьева выглядит сейчас.

Актриса Ольга Прокофьева

Актриса Ольга Прокофьева

Актриса Ольга Прокофьева

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Источник: 1 Минута