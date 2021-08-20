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Помолодевшая София Ротару появилась на сцене в Сочи: будто ей 18 лет!

Помолодевшая София Ротару появилась на сцене в Сочи: будто ей 18 лет!

Однако в связи с карантином София Михайловна все же приостановила концертную деятельность. В порядке исключения конкурентка Пугачевой посетила город Сочи. Приехала она туда не просто так, а по приглашению авторитетного в шоу-бизнесе человека.

София Ротару дала концерт в Сочи на "Новой волне"

74-летняя певица София Ротару посетила конкурс "Новая волна" по приглашению Игоря Крутого. После долгого перерыва артистка вышла на сцену в греческом платье.

Помолодевшая София Ротару появилась на сцене в Сочи: будто ей 18 лет! София Ротару дала концерт в Сочи на "Новой волне"

Крупным планом артистку не фотографировали, чтобы поклонники не рассматривали ее глубокие морщины. Так как на днях певицу засекли в платье "бабушки" и жестко раскритиковали, сейчас София Михайловна решила примерять "балахон", чтобы скрыть все недостатки.

Однако даже это мешковатое платье и небольшие морщины все равно не портят общий вид Ротару. Она остается одной из самых молодых внешне певиц как Украины, как и России.

Помолодевшая София Ротару появилась на сцене в Сочи: будто ей 18 лет! София Ротару

Ротару вышла на красную ковровую дорожку в плиссированном платье в пол жемчужного цвета. Певица выглядела просто потрясающе в  элегантном воздушном наряде в греческом стиле. Артистка находилась в приподнятом настроении и покружилась на дорожке, позируя фотографам. Народная артистка СССР спела несколько хитов.

Помолодевшая София Ротару появилась на сцене в Сочи: будто ей 18 лет! София Ротару выдала секрет молодости

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Источник: 1 Минута

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