Популярные модели опасных бритв со сменными лезвиями

Есть вещи, которые нравятся всем парням. В этот список можно отнести:

- Вещи из натуральной кожи.

- Стильный галстук или бабочку.

- Набор качественных инструментов.

Такой перечень можно долго перечислять, однако есть одна вещь, которая вызовет восторг абсолютно у всех – опасная бритва со сменными лезвиями

Среди огромного выбора таких моделей трудно найти по-настоящему качественную вещь. Потому мы подготовили для Вас обзор популярных моделей.

Опасная бритва Шаветт Feather Artist Club Scotch Wood SS ACS-RSW

Дизайн данного изделия скромен и одновременно изыскан. Сам бритвенный механизм выполнен из нержавеющей стали SUS317, а ручка из натуральной древесины березы.

Очень простая и в то же время надежная вещь. Для того, чтобы достать клинок, достаточно зажать головную часть и вытянуть кромку. Замена лезвия займет около 5-10 секунд. Благодаря такому простому механизму бритва пользуется популярностью, как у мастеров, так и у обычных пользователей.

Процесс дезинфекции бритвы также не займет много времени. Сначала обрабатываете изделие кипятком, после чего протираете металлические элементы спиртом. Для чистки головки достаточно промыть ее проточной водой. Для химической обработки необходимо использовать гипохлорит натрия.

Feather Artist Club SS Black Japanese razor ACS-NB

Модель, которую очень часто выбирают профессионалы и не просто так. Опасная бритва со сменными лезвиями Feather Artist Club SS Black Japanese выполнена из термостойкой смолы, что позволяет выдерживать высокие температуры при дезинфекции, и не вступает в контакт при химической обработке. Неудивительно, что опасные бритвы со сменными лезвиями этого бренда так часто используют барберы.

Металлическая часть в свою очередь выполнена из антикоррозийной нержавеющей стали. Это обеспечивает долгий срок службы и отсутствие страха при контакте с водой и химическими элементами.

Ручка этой модели не только стойкая, но и удобная. Она крепко сидит в руке и не скользит при бритье. Модель не первый год на рынке и уже успела обрести множество поклонников, о чем свидетельствует положительные отзывы.

Опасная бритва Dovo Solingen Shavette 201 087

Уникальный и современный дизайн не оставит равнодушным никого. Бритва шаветт Dovo Solingen пользуется спросом и у новичков, и у мастеров своего дела. Она отлично подходит для любых целей:

- Ежедневного бритья.

- Подводки контуров.

- Филировки.

В обслуживании и дезинфекции ничем не отличается от ее братьев. Все так же легко и просто. Ее внешний вид уникален не только дизайном, но и в плане материала. Бритва выполнена из серебристого алюминия, а ручка из нержавеющей стали. Сверху она покрыта сатином. В руке это изделие сидит очень удобно, ощущается приятная тяжесть.

Каждая опасная бритва по-своему уникальная. Но на сайте Barbercompany мы подготовили для Вас самые интересные модели, на которые стоит обратить внимание. А Вам остается только выбрать наилучший вариант среди них.

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