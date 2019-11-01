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Пора на зимовку: птицы из пруда в парку Горького переехали в зоопарк

Пора на зимовку: птицы из пруда в парку Горького переехали в зоопарк

С каждым днем ​​температура стремительно снижается и ночью уже традиционно достигает минусовых отметок. В такую ​​погоду на пруду в парке Горького уже не очень комфортно его пернатым жителям – двум белым лебедям, восьми канадским казаркам и семи красным уткам. Поэтому, всех птиц недавно перевезли в зоопарк на зимовку, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Так что в период с начала ноября и до апреля пернатые проведут в теплых зимних помещениях зоопарка, где их ждет усиленный рацион. В рацион птиц в это время входят различные зерновые (пшеница, овес, просо) и овощи (морковь и свекла). Наших пернатых можно считать путешественниками со стажем, ведь на протяжении многих лет весной они отправляются в своеобразную командировку на пруд парка Горького. А значит, все происходящее: и процесс транспортировки, и смену места обитания, птичья компания воспринимает легко и быстро адаптируется.

Адаптироваться к морозам в эти выходные придется потихоньку и харьковчанам. Синоптики прогнозируют в субботу, 2 ноября, облачную погоду. Столбик термометра покажет -4 - 6 ночью и только до 6 градусов тепла днем. В воскресенье будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью до 6 градусов мороза, днем ​​воздух прогреется до 9 градусов тепла. А вот с началом следующей недели в Харькове снова существенно потеплеет - днем ​​местами температура воздуха будет подниматься до + 13 + 15 градусов.


Агентство Телевидения Новости

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