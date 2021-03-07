Пошел по стопам отца: Сын Тарзана и Наташи Королевой сделал предложение коллеге своего папы
Малолетний Архип Глушко уже решил, что достаточно взрослый для того, чтобы строить свою семью. Да и избранницу уже нашел как раз в нужных кругах.
Единственный сын певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко сделал предложение своей подруге Мелиссе, которая работает стриптизёршей
Архип Глушко и Мелисса
Архипу сейчас 19 лет, и он решил не тратить свою молодость на случайные связи, поэтому поспешил вступить в брак с девушкой, с которой давно общается. Известно, что зовут его прекрасную избранницу Мелисса, и девушка работает в одном из московских клубов стриптизершей.
Архип Глушко и Мелисса
Мама и папа Архипа ещё никак не комментировали это заявление, однако публика не сомневается — девушку воспримут в творческой семье нормально.
Ранее Наташа Королева в интервью Ксении Собчак рассказала, что считает стриптиз творчеством, и абсолютно не против, что этим занимается ее муж.
Новая избранница Архипа Глушко призналась, что она — большая поклонница его родителей
Архип Глушко и Мелисса
Мелисса уже успела дать пару комментариев журналистам, а
"Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто родители Архипа. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы,
— рассказала Мелисса в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Источник: 1 Минута