Пошел по стопам отца: Сын Тарзана и Наташи Королевой сделал предложение коллеге своего папы

Единственный сын певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко сделал предложение своей подруге Мелиссе, которая работает стриптизёршей

Малолетний Архип Глушко уже решил, что достаточно взрослый для того, чтобы строить свою семью. Да и избранницу уже нашел как раз в нужных кругах.

Архип Глушко и Мелисса

Архипу сейчас 19 лет, и он решил не тратить свою молодость на случайные связи, поэтому поспешил вступить в брак с девушкой, с которой давно общается. Известно, что зовут его прекрасную избранницу Мелисса, и девушка работает в одном из московских клубов стриптизершей.

Архип Глушко и Мелисса

Мама и папа Архипа ещё никак не комментировали это заявление, однако публика не сомневается — девушку воспримут в творческой семье нормально.

Ранее Наташа Королева в интервью Ксении Собчак рассказала, что считает стриптиз творчеством, и абсолютно не против, что этим занимается ее муж.

Новая избранница Архипа Глушко призналась, что она — большая поклонница его родителей

Архип Глушко и Мелисса

Мелисса уже успела дать пару комментариев журналистам, а

"Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто родители Архипа. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы,

— рассказала Мелисса в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Источник: 1 Минута