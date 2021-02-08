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После духовки просто разрезаем ножом: мягкое печенье с изюмом и орехами без возни з тестом

После духовки просто разрезаем ножом: мягкое печенье с изюмом и орехами без возни з тестом

Это один с самых простых и быстрых рецептов домашнего печенья. Все что нужно сделать – замесить тесто. Добавить можно различные сухофрукты или сделать классический вариант с изюмом и орехами.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар –1 ст.
  • сметана – 4 ст. л.
  • мука – 2 стакана
  • разрыхлитель –1 ч. л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • изюм – 2 стакана
  • грецкие орехи – 2 стакана

Стакан – 250 мл

Приготовление:

1. Изюм кладем в миску, заливаем кипятком. В таком виде оставляем на 3 минуты, а потом промываем, выкладываем на бумажное полотенце.

2. Грецкие орехи измельчаем скалкой или блендером. Должны получиться небольшие кусочки.

3. В миску разбиваем яйца. Добавляем сметану, стакан сахара и пакетик ванильного сахара. Перемешиваем.

4. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородной консистенции теста.

5. В тесто добавляем изюм и орехи. Еще раз перемешиваем.

6. На стандартный противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто с помощью лопатки. Равномерно распределяем.

7. Выпекаем 20 минут при 180 градусах. После выпечки разрезаем ножом на квадраты или ромбики, подаем печенье к чаю.

Смотрите видео с пошаговым приготовлением:

Источник: 1 Минута

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