После духовки просто разрезаем ножом: мягкое печенье с изюмом и орехами без возни з тестом
Это один с самых простых и быстрых рецептов домашнего печенья. Все что нужно сделать – замесить тесто. Добавить можно различные сухофрукты или сделать классический вариант с изюмом и орехами.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар –1 ст.
- сметана – 4 ст. л.
- мука – 2 стакана
- разрыхлитель –1 ч. л.
- ванильный сахар – 10 г
- изюм – 2 стакана
- грецкие орехи – 2 стакана
Стакан – 250 мл
Приготовление:
1. Изюм кладем в миску, заливаем кипятком. В таком виде оставляем на 3 минуты, а потом промываем, выкладываем на бумажное полотенце.
2. Грецкие орехи измельчаем скалкой или блендером. Должны получиться небольшие кусочки.
3. В миску разбиваем яйца. Добавляем сметану, стакан сахара и пакетик ванильного сахара. Перемешиваем.
4. Всыпаем муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородной консистенции теста.
5. В тесто добавляем изюм и орехи. Еще раз перемешиваем.
6. На стандартный противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем тесто с помощью лопатки. Равномерно распределяем.
7. Выпекаем 20 минут при 180 градусах. После выпечки разрезаем ножом на квадраты или ромбики, подаем печенье к чаю.
Смотрите видео с пошаговым приготовлением:
Источник: 1 Минута