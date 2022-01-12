Сегодня 09:12
Просмотров: 33
После года «удаленки» сотрудники банка пришли на корпоратив в пижамных штанах и шортах
В Сети появилось фото сотрудников канадского банка, которые впервые за год увиделись на новогоднем корпоративе, а до того они около года работали в удаленном режиме дома. Они были одеты в домашнюю одежду.
Фото разместили в Facebook.
Как написали авторы фото, сотрудники банка около года отчитывались о работе и общались с коллегами на удаленке в формате видео-конференций. Поэтому верхняя часть одежды у них официальная: блузки, рубашки, пиджаки.
Нижняя же часть одежды – мягко говоря, неофициальная: свободные брюки, пижамные штаны. Также они были обуты в домашнюю обувь – шлёпки, вьетнамки, мягкие домашние тапочки.
Источник: internetua.com
Загрузка...