После года «удаленки» сотрудники банка пришли на корпоратив в пижамных штанах и шортах

В Сети появилось фото сотрудников канадского банка, которые впервые за год увиделись на новогоднем корпоративе, а до того они около года работали в удаленном режиме дома. Они были одеты в домашнюю одежду.

Фото разместили в Facebook.

Как написали авторы фото, сотрудники банка около года отчитывались о работе и общались с коллегами на удаленке в формате видео-конференций. Поэтому верхняя часть одежды у них официальная: блузки, рубашки, пиджаки.

Нижняя же часть одежды – мягко говоря, неофициальная: свободные брюки, пижамные штаны. Также они были обуты в домашнюю обувь – шлёпки, вьетнамки, мягкие домашние тапочки.

Источник: internetua.com

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