После разрыва с Даном Баланом Тина Кароль поет песни другого популярного певца: “При виде тебя все тает”

Героиня нашей сегодняшней статьи является одной из самых обсуждаемых украинских певиц. Вот уже 15 лет она буквально живет на сцене и регулярно появляется в рейтинговых телепроектах.

Так, недавно завершился новый сезон "Танцев со звездами", где исполнительница хита "Ноченька" традиционно была соведущей Юрия Горбунова, а сейчас она занята съемками вокального талант-шоу "Голос страны". Звезда уже в седьмой раз будет наставником, и это не считая детских сезонов проекта.

Кароль и Балан в Танцах со звездами

К слову, именно там Тина Кароль и Дан Балан начали проявлять симпатию друг к другу, что и стало причиной появления слухов об их возможном романе.

Тина Кароль и Дан Балан

Стоит сказать, что они сами не спешат подтверждать свои отношения, равно как и опровергать. В результате в сети под каждым новым фото артистов не обходится без комментариев на тему их романтической связи. Особенно часто это происходит в Инстаграме Тины Кароль, где она регулярно делится свежими фотографиями и не только.

Тина Кароль

На этот раз в Insta-stories певица удивила поклонников не только домашним видом без макияжа, но и исполнением песни Монатика "Каждый раз", которая начинается со слов:

"При виде тебя все тает, температура растет, знаешь".

Скриншот из Инстаграм Тины Кароль

Если верить в существование любви между Даном и Тиной, не исключено, что эти строки она посвятила именно ему. Но так ли это на самом деле?

Больше подробностей из истории любви молдавского мачо и украинской поп-дивы смотрите и узнавайте в следующем видео:

Источник: 1 Минута