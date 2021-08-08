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Потап рассказал формулу идеальных отношений с Настей Каменских: “Мы уважаем…”

Потап рассказал формулу идеальных отношений с Настей Каменских: “Мы уважаем…”

Сейчас пара Потапа и Насти считается самой идеальной в украинском шоу-бизнесе. Во всяком случае, так выглядит со стороны.

Они известные, богатые, оба имеют популярные проекты в шоу-бизнесе, а еще - часто ездят отдыхать вместе и проводят немало времени на самых дорогих зарубежных курортах.

В 2019-ом году Потап признался, что женился на популярной певице Насте Каменских, с которой раньше у них был дуэт

Сейчас Потап решил рассказать, что же помогает ему сохранять идеальные отношения с супругой.

"Мы любим свою жизнь и уважаем территорию друг друга, каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее и наши чувства глубже, люблю тебя, моя Королева Веснушек!"

Потап рассказал формулу идеальных отношений с Настей Каменских: “Мы уважаем…” Потап и Настя

Отметим, это не единственное трогательное признание в любви. Потап и Настя любят выставлять на публику свои чувства, именно поэтому подробности их романтических отношений можно узнать и из социальных сетей Насти, и из профилей Александра Потапенко.

Например, у Насти есть влог "Девочки рулят", который она с мамой и подругами снимала на курорте в Чили.

Там украинская певица рассказала о сложностях потери отца - о том, как ее маму выводили из депрессии, также об отношениях с любимым мужем и подругами.

Потап рассказал формулу идеальных отношений с Настей Каменских: “Мы уважаем…” Настя Каменских и Алексей Потапенко

Отметим, что, хоть пара уже и давно вместе, общих детей у них нет. После свадьбы у Насти спрашивали как скоро она планирует уходить в декрет, а она ответила - хочет пока что развивать себя в творчестве.

Потап рассказал формулу идеальных отношений с Настей Каменских: “Мы уважаем…” Настя Каменских и Потап

Источник: 1 Минута

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