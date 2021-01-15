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Правда ли, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне много лет? Интересные факты о тайной паре

Правда ли, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне много лет? Интересные факты о тайной паре

Исполнитель хита "Вовчиця" ни разу официально не показывал свою любимую женщину, хотя даже в его биографии ею значится Таисия Сватко. Именно так на самом деле зовут Таюне. Эта яркая блондинка с сильным голосом очевидно проводит довольно много времени вместе с артистом, но действительно ли их связывает нечто большее, чем просто работа?

Представители прессы неоднократно пытались выведать что-нибудь ранее неизвестное о семейном статусе Олега у его давних знакомых из родного села. Они же и рассказали, что Винник и Сватко женаты еще со студенческих времен, на учебе будущие супруги и познакомились.

Правда ли, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне много лет? Интересные факты о тайной паре Концерт Олега Винника

Также нельзя не отметить упоминания журнала Лиза о том, что в двухтысячных в беседе с журналисткой одного из немецких изданий певец рассказывал, что у него есть сын, который вместе с женой переехал поближе к нему в Штутгарт.

На тот момент в Украине об Олеге никто не знал, зато в Германии он был звездой мюзиклов. Многие предполагают, что наследника ему родила Таюне.

Правда ли, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне много лет? Интересные факты о тайной паре Олег Винник и Таюне

Еще одним фактом в пользу о том, что герои статьи построили семью, являются романтические песни Винника. Едва ли не в каждой из них он поет о любви, а значит муза у него есть и она рядом.

Ну и разумеется, интригу подогревают посты Олега Винника в Инстаграме, где он публично любезничает с Таисией, а вот сама она регулярно хвастается роскошными букетами.

Правда ли, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне много лет? Интересные факты о тайной паре Скриншот из Инстаграма Олега Винника

Правда ли, что Олег Винник женат на своей бэк-вокалистке Таюне много лет? Интересные факты о тайной паре Таисия Сватко

Больше интересного о личной жизни главного волка страны смотрите в следующем видео:

Источник: 1 Минута

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