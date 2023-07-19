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Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пожити окремо

Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пожити окремо

Фінансові труднощі та невдачі в кар’єрі посилили розкол у парі.

Як повідомляє видання «Фокус», шлюб принца Гаррі та Меган Маркл давно хитається, а масла у вогонь додали проблеми з фінансами після того, як вони втратили угоду зі Spotify, пише Express.

Інформацію підтверджує і RadarOnline з посиланням на інсайдерів, зазначивши, що герцог і герцогиня Сассекські були змучені негативною реакцією громадськості, невдалими діловими оборудками і публічними сварками зі своїми близькими.

Журналісти пишуть, що останні кілька місяців були дуже важкими для пари, яка намагалася будувати своє життя в каліфорнії, але бажання до публічності і заробітків ціною війни з королівською родиною в підсумку обернулося для них величезними неприємностями.

У підсумку вони вирішили пожити порізно, а принц Гаррі і зовсім хоче вирушити в Африку, де планує знімати документальний фільм для Netflix.

Правда це чи ні, достеменно невідомо, оскільки інший інсайдер запевняє, що ці чутки не мають під собою підстав, і в Меган із Гаррі все чудово.

Тим часом королівська експертка Даніела Ельзер заявила, що Меган Маркл «прагне створити свій власний бренд і заробити мільйони», маючи на увазі, що «для вперше вони справді перебувають на різних професійних шляхах». При цьому зазначалося, що герцогиня Сассекська втратила свою популярність.

Агентство Телевидения Новости

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