Принц Гаррі та Меган уклали з Netflix угоду на кілька років

Принц Гаррі та Меган, герцог і герцогиня Сассекські, уклали новий багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix після завершення попередньої п’ятирічної угоди. Новий контракт передбачає право першочергового перегляду проєктів від продюсерської компанії Archewell, заснованої подружжям, що дає платформі пріоритет на пропозиції від Гаррі та Меган.

За даними BBC, нове партнерство є більш вигідним для герцога та герцогині, ніж попередній контракт. Однак точний термін дії угоди та фінансові деталі наразі не розголошуються. Попередня п’ятирічна угода, підписана у 2020 році, оцінювалася приблизно у 100 мільйонів доларів і завершилася в липні цього року.

Офіційний анонс нового партнерства відбувся напередодні прем’єри другого сезону кулінарного шоу “З любов’ю, Меган”, яке з’явиться на Netflix наприкінці серпня. Представники компанії зазначили, що Гаррі та Меган залишаються впливовими голосами, чиї проєкти викликають широкий резонанс серед глядачів і забезпечують високий рівень зацікавленості аудиторії.

Якщо потрібно, можу додати контекст щодо того, чому Netflix зацікавлений у продовженні співпраці саме з герцогами Сассекськими, з аналізом їхньої аудиторії.

Джерело: enovosty.com

Темы: кіно, США

