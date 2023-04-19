Принцип работы холодильника
Холодильник - самый востребованный вид крупной бытовой техники на кухне. Разберемся, как работает холодильник и морозильник.
Оборудование работает на основе цикла компрессии и конденсации хладагента, который циркулирует по замкнутой системе трубок.
Как работает холодильник
Рассмотрим принцип работы холодильника. К слову, если вы хотите купить холодильники liebherr, стоит сравнить цены в интернет магазинах и почитать отзывы.
Компрессия
Хладагент начинает циркулировать по системе, начиная с компрессора, который находится обычно на задней стороне холодильника. Затем сжимается, что повышает его давление и температуру.
Конденсация
Сжатый хладагент проходит через конденсатор, который расположен обычно в задней части холодильника. В конденсаторе хладагент отдает тепло и охлаждается. Конденсатор обычно сделан из медных трубок, которые облегчают передачу тепла в окружающую среду.
Расширение
Охлажденный и сжатый хладагент проходит через расширительный клапан, который находится обычно внутри холодильника. Расширительный клапан регулирует поток хладагента и уменьшает его давление, что приводит к снижению его температуры.
Испарение
Охлажденный хладагент проходит через испаритель, который расположен внутри холодильника. Испаритель поглощает тепло изнутри холодильника и охлаждает его. Когда хладагент испаряется внутри испарителя, он захватывает тепло изнутри холодильника, что приводит к охлаждению воздуха.
Этот цикл компрессии и конденсации хладагента повторяется многократно, что позволяет поддерживать постоянную температуру внутри холодильника. Охлажденный воздух циркулирует внутри холодильника благодаря вентилятору, который расположен внутри. Регулятор температуры регулирует работу компрессора в зависимости от температуры внутри холодильника.
Принцип работы морозильника
Основной принцип работы морозильника аналогичен принципу работы холодильника - это цикл компрессии и конденсации хладагента, который циркулирует по замкнутой системе трубок.
Однако, в отличие от холодильника, морозильник должен поддерживать намного более низкую температуру внутри своей камеры, поэтому в нем применяются более мощные компрессоры и более эффективные изоляционные материалы.
Также в морозильнике применяется дополнительный компонент - замораживающий блок, который помогает быстрее достигнуть низкой температуры внутри морозильной камеры. Замораживающий блок обычно расположен в верхней части камеры и содержит металлические пластины или пакеты со специальной жидкостью.
Процесс замораживания начинается после того, как компрессор сжимает хладагент и отправляет его в конденсатор, где хладагент отдает тепло окружающей среде. Затем хладагент проходит через расширительный клапан, который регулирует поток хладагента и уменьшает его давление, что приводит к снижению его температуры. Охлажденный хладагент проходит через испаритель, который расположен внутри морозильной камеры, где захватывает тепло из продуктов и окружающей среды, что приводит к замерзанию влаги внутри камеры.
Этот процесс замораживания продолжается до тех пор, пока морозильник не достигнет заданной температуры. Регулятор температуры регулирует работу компрессора в зависимости от температуры внутри морозильной камеры, чтобы поддерживать постоянную температуру и предотвращать перегрев холодильной системы.