Холодильник - самый востребованный вид крупной бытовой техники на кухне. Разберемся, как работает холодильник и морозильник.

Оборудование работает на основе цикла компрессии и конденсации хладагента, который циркулирует по замкнутой системе трубок.

Как работает холодильник

Рассмотрим принцип работы холодильника. К слову, если вы хотите купить холодильники liebherr, стоит сравнить цены в интернет магазинах и почитать отзывы.

Компрессия

Хладагент начинает циркулировать по системе, начиная с компрессора, который находится обычно на задней стороне холодильника. Затем сжимается, что повышает его давление и температуру.

Конденсация

Сжатый хладагент проходит через конденсатор, который расположен обычно в задней части холодильника. В конденсаторе хладагент отдает тепло и охлаждается. Конденсатор обычно сделан из медных трубок, которые облегчают передачу тепла в окружающую среду.

Расширение

Охлажденный и сжатый хладагент проходит через расширительный клапан, который находится обычно внутри холодильника. Расширительный клапан регулирует поток хладагента и уменьшает его давление, что приводит к снижению его температуры.

Испарение

Охлажденный хладагент проходит через испаритель, который расположен внутри холодильника. Испаритель поглощает тепло изнутри холодильника и охлаждает его. Когда хладагент испаряется внутри испарителя, он захватывает тепло изнутри холодильника, что приводит к охлаждению воздуха.

Этот цикл компрессии и конденсации хладагента повторяется многократно, что позволяет поддерживать постоянную температуру внутри холодильника. Охлажденный воздух циркулирует внутри холодильника благодаря вентилятору, который расположен внутри. Регулятор температуры регулирует работу компрессора в зависимости от температуры внутри холодильника.

Принцип работы морозильника

Основной принцип работы морозильника аналогичен принципу работы холодильника - это цикл компрессии и конденсации хладагента, который циркулирует по замкнутой системе трубок.

Однако, в отличие от холодильника, морозильник должен поддерживать намного более низкую температуру внутри своей камеры, поэтому в нем применяются более мощные компрессоры и более эффективные изоляционные материалы.

Также в морозильнике применяется дополнительный компонент - замораживающий блок, который помогает быстрее достигнуть низкой температуры внутри морозильной камеры. Замораживающий блок обычно расположен в верхней части камеры и содержит металлические пластины или пакеты со специальной жидкостью.

Процесс замораживания начинается после того, как компрессор сжимает хладагент и отправляет его в конденсатор, где хладагент отдает тепло окружающей среде. Затем хладагент проходит через расширительный клапан, который регулирует поток хладагента и уменьшает его давление, что приводит к снижению его температуры. Охлажденный хладагент проходит через испаритель, который расположен внутри морозильной камеры, где захватывает тепло из продуктов и окружающей среды, что приводит к замерзанию влаги внутри камеры.

Этот процесс замораживания продолжается до тех пор, пока морозильник не достигнет заданной температуры. Регулятор температуры регулирует работу компрессора в зависимости от температуры внутри морозильной камеры, чтобы поддерживать постоянную температуру и предотвращать перегрев холодильной системы.