Простая и вкусная закуска от Лизы Глинской. Запеченный болгарский перец з кунжутом – два варианта подачи

Ингредиенты:

Болгарский перец – 7 шт. (разноцветный)

Чеснок – 3 зубчика

Кунжут – 1 ч. л. с горкой

Кунжутное масло – 1, 5 ст. л.

Соль

Перец с кунжутом – приготовление:

1. Противень застелить пергаментом. Выложить болгарские перцы. Желательно, чтобы они были большими и разноцветными. Ставим их в духовку, режим "Гриль", температура 200 градусов. Запекаем до готовности, примерно 20-30 минут. За это время перцы нужно периодически переворачивать.

2. Готовые перцы переложить в обычный маленький пакетик. Завязать и в таком виде оставить до полного остывания, а потом перцы очистить от кожуры и семян. Водой не промывать.

3. Затем перцы нарезать тонкими полосками. А жидкость, которая осталось (понадобится только 50 мл), смешать с кунжутным маслом. Добавить соль по вкусу и чеснок, пропущенный через пресс. Перемешать.

4. Соединить перцы с заправкой и перемешать. Если нужно, то еще раз посолить. Отправить в холодильник на 2-3 часа, чтобы перцы промариновались.

Лиза Глинская, фото Инстаграм

Как подавать закуску?

Первый вариант – в виде салата, просто переложить в небольшие миски и посыпать обжаренным кунжутом.

Второй вариант подачи – на подсушенном хлебе (гренках, тостах). Для этого нужно слить заправку, чтобы хлеб потом не превратился в кашу. Готовую закуску выложить на каждый кусочек хлеба, посыпать обжаренным кунжутом

Источник: 1 Минута