Простой и вкусный Сметанник из 3-х основных ингредиентов: коржи для торта выпекаем на сковороде
Чтобы приготовить вкусный Сметанник, понадобятся простые и бюджетные продукты.
Для теста возьмите:
- 380 г просеянной муки
- 200 г сметаны 20%
- 200 г сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя или соды
- ванильный сахар по желанию
Для сметанного крема:
- 500 г жирной сметаны
- 150 г сахарной пудры
Как приготовить Сметанник из 3-х основных ингредиентов?
Простой рецепт домашнего торта без духовки
Тесто: сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Перемешиваем венчиком. Просеянную муку соединяем с разрыхлителем, затем мучную смесь добавляем к сметане. Замешиваем однородное и гладкое тесто.
Тесто делим на восемь частей. Из каждой делаем шарик, затем раскатываем в тонкий пласт. С помощью тарелки или крышки вырезаем круг, чтобы он поместился на сковороде. Выпекаем коржи на сухой сковороде на небольшом огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.
Крем: густую жирную сметану соединяем с сахарной пудрой и хорошо размешиваем венчиком.
Формируем торт Сметанник: на тарелку выкладываем немного сметанного крема. Кладем первый корж, обильно смазываем кремом. Таким образом собираем десерт. С помощью лопатки кремом также покрываем верх и бока тортика.
Сметанник можно украсить печеньем. Для этого нужно взять шоколадное и обычное печенье. Измельчить каждое по отдельности до состояния крошки. Затем посыпать торт.
Десерт поставить в холодильник. Через несколько часов, когда он пропитается, можно разрезать торт Сметанник на порции.
Приятного чаепития!
Источник: 1 Минута