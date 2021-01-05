Простой и вкусный Сметанник из 3-х основных ингредиентов: коржи для торта выпекаем на сковороде

Чтобы приготовить вкусный Сметанник, понадобятся простые и

Для теста возьмите:

380 г просеянной муки

200 г сметаны 20%

200 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя или соды

ванильный сахар по желанию

Для сметанного крема:

500 г жирной сметаны

150 г сахарной пудры

Как приготовить Сметанник из 3-х основных ингредиентов?

Простой рецепт домашнего торта без духовки

Тесто: сметану смешиваем с сахаром и ванильным сахаром. Перемешиваем венчиком. Просеянную муку соединяем с разрыхлителем, затем мучную смесь добавляем к сметане. Замешиваем однородное и гладкое тесто.

Тесто делим на восемь частей. Из каждой делаем шарик, затем раскатываем в тонкий пласт. С помощью тарелки или крышки вырезаем круг, чтобы он поместился на сковороде. Выпекаем коржи на сухой сковороде на небольшом огне примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Крем: густую жирную сметану соединяем с сахарной пудрой и хорошо размешиваем венчиком.

Формируем торт Сметанник: на тарелку выкладываем немного сметанного крема. Кладем первый корж, обильно смазываем кремом. Таким образом собираем десерт. С помощью лопатки кремом также покрываем верх и бока тортика.

Сметанник можно украсить печеньем. Для этого нужно взять шоколадное и обычное печенье. Измельчить каждое по отдельности до состояния крошки. Затем посыпать торт.

Десерт поставить в холодильник. Через несколько часов, когда он пропитается, можно разрезать торт Сметанник на порции.

Приятного чаепития!

Источник: 1 Минута