Провальные проекты и неудачи в личной жизни: история Ольги Бузовой, которую никто не слышал

Ольгу Бузову сегодня знает, без преувеличения, каждая собака. Отраслей, в которых Ольга Бузова ещё не оставила свой след, с каждым днём становится всё меньше и меньше. Кажется, ещё немного, и поп-дива доберется до политики, что, скорее всего, будет страшным сном для нынешних вершителей российских законов.

В свои 35 Ольга Бузова — одна из самых известных певиц страны, выступает по всему миру, может купить себе что угодно, была ведущей самой рейтинговой телепрограммы ДОМ-2, а еще — выпускала в оборот свою валюту под названием "бузкоин". Как ей это удалось, и можно ли назвать ее достижения успехом?

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Успехи и громкие неудачи Ольги Бузовой: роман с Давой, бузкоин, Дом-2, провальный вокал

Ольга Бузова

Несмотря на то, что многие недавние поклонники Оли могут обвинить ее в лицемерии, на самом деле она довольно честная, и не прячет своих настоящих эмоций. Здесь речь не только о том, что она может по любому поводу заплакать на сцене, а и о том, что в своем Инстаграм девушка транслирует свою жизнь от и до.

Бессменная ведущая Ольга Бузова не может смириться с закрытием шоу Дом-2

Про таких, как она, говорят: «душа нараспашку». Люди воспринимают её как свою соседку со двора, которая всего добилась сама, а значит, теоретически они тоже так могут.

Ольга Бузова

Несмотря на это, у нее довольно хорошо развит так называемый "инстинкт самосохранения", поэтому она может без особых раздумий и жестко ответить на любую критику, негативные комментарии и хейт со стороны.

Ольга Бузова

Второй пункт, который помог Ольге Бузовой достичь всеобщего признания — любовь к себе. Знаете, как говорят — сам себя не полюбишь, никто не полюбит.

Ольга Бузова

Однажды Ольга Бузова в это поверила, и эта ставка сыграла.

Видно, что Ольга не просто прекрасно к себе относится, но и воспринимает себя как хорошего и достойного внимания человека.

При этом она совсем восприимчива к критике, и ей не всё равно, кто и что про неё говорит. Скорее всего, она реагирует, и ей тоже бывает плохо, просто мы редко это видим.

Ольга Бузова

Третий компонент славы Ольги Бузовой — это ее приятная внешность. В свои 35 лет Ольга выглядит в лучшем случае на 20. Стройная фигура, всегда уложенные волосы, яркий подчеркивающий ее черты макияж, опрятность и одежда от ведущих мировых кутюрье. Все это стоит баснословных денег, но и выглядит весьма привлекательно.

Ольга Бузова

Тем более, Бузова пошла в российском шоу-бизнесе по самой короткой тропе завоевания славы — надела юбку покороче, топ, чтобы грудь наружу торчала, и ещё колготки в сеточку. И это сработало!

Источник: 1 Минута