Півонії: як зберегти бутони після зрізування
Півонії — це вишукані квіти, які захоплюють своєю красою, бутонами різноманітних кольорів та тонким ароматом. Ці квіти — справжня прикраса саду, вони роблять присадибну ділянку барвистішою. Можливість зберегти свіжі бутони після зрізання надає унікальну можливість насолодитися ними в домашніх умовах або використовувати як букет на святі. На сайті Florium можна купити різноманітні сорти не тільки піонів, а і багатьох інших рослин.
Коли можна зрізати півонії
Вірний час для зрізання півонії — один із ключових моментів. Ось деякі рекомендації:
- Найкращий час — ранній ранок або пізній вечір, коли температура трохи знижується. На цей момент квіти найбільш зволожені.
- Вибирайте півонії з бутонами, у яких кінчики пелюсток починають набувати характерного кольору, але ще не розкрилися повністю.
- Зачекайте, доки бутон відкриється приблизно на третину. Це забезпечить найкращу якість квітки.
- Використовуйте гострий секатор.
Якщо зрізати півонії у правильний час з урахуванням вищеописаних рекомендацій, то квіти постоять у вазі довгий термін.
Підготовка вази
Наступний крок — підготовка вази:
- Виберіть темну або непрозору ємність, щоб світло не проникало в посудину і не сприяло розмноженню бактерій.
- Об'єм вази має бути достатньо великим, щоб квітам не було тісно.
- Посудина має бути достатньо глибокою, щоб рослина була занурена у воду на три чверті довжини стебла.
- Ваза має бути чистою, без залишків старої води або забруднень. Півонії дуже чутливі до бактерій, які можуть розмножуватися у брудній воді.
- Наповніть посуд прохолодною водою, щоб квіти довше залишалися свіжими.
- Розчиніть у воді аспірин або активоване вугілля для дезінфекції.
Після вибору вази для букета необхідно підготувати квіти півонії.
Підготовка квітки після зрізання
Після зрізання півонії виконайте такі дії:
- Видаліть нижнє листя на стеблі, щоб знизити випаровування води.
- Підріжте стебла під кутом, щоб збільшити площу всмоктування води рослиною. Робіть це під струменем води. Також потрібно зробити вертикальний надріз стебла на глибину близько 2 см.
- Використовуйте гострий ніж. Тупий інструмент може пошкодити структуру стебла та утруднити поглинання води.
Виконавши всі ці дії, можна поставити квіти у вазу. Якщо все було зроблено правильно, півонії будуть тішити довгий час — щонайменше двох тижнів. Змінюйте воду у вазі і підрізайте стебла кожні 2-3 дні. Вода для квітів перед використанням повинна відстоятись не менше доби. Зрізайте зів'ялі бутони та листя, щоб вони не відбирали поживні речовини у рослини. Також можна підгодовувати квіти цукром або спеціальними засобами із квіткових магазинів.
Особливості зберігання
Щоб уповільнити цей процес розпускання бутонів і довше зберегти свіжість, краще зберігати півонії в прохолодному місці:
- Якщо є можливість, помістіть вазу з півонією в холодильник. Це сповільнить розпускання квіток. Температура не повинна бути нижчою за 5ºС.
- Не ставте вазу під прямі сонячні промені або поруч із джерелами тепла, такими як обігрівачі або батареї.
- Уникайте прохідних кімнат — півонії не люблять протягів.
- Щоб зберегти свіжість, не розміщуйте букет поряд зі свіжими фруктами, а також не ставте у вазу інші сезонні квіти — тюльпани, нарциси, конвалії.
Рада: крім холодильника зрізані півонії можна помістити в льох або інше прохолодне місце. Якщо квіти все ж таки почали в'янути, влаштуйте їм душ із пульверизатора з відстояною прохолодною водою. Волога повинна покрити всі частини рослини, аж до останньої пелюстки. Також можна покласти півонії у ванну або таз із водою.
Поради для особливих випадків
Якщо ви хочете подарувати букет півонії на святі, а бутони досі не розкрилися, дотримуйтесь таких порад:
- щоб бутони розпустилися швидше, тримайте букет у теплому місці;
- у вазу налийте теплу воду;
- видалення зелених листочків у нижній частині суцвіть;
- використовуйте спеціальні підживлення для прискорення розпускання бутонів.
Якщо ці поради не допомогли, спробуйте шокові прийоми, але пам'ятайте, що вони скоротять квітам життя на кілька днів. По-перше, занурте бутони на 15 секунд у холодну воду, повторюйте процедуру кожні дві години. По-друге, оберніть поліетиленові квітки на годину.
Слідуючи цим рекомендаціям, можна зберегти свіжі бутони і насолоджуватися ними в букетах протягом тривалого часу. Півонії — це не тільки красиві квіти, але й джерело радості та незабутнього аромату у вашому будинку.