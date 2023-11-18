Півонії: як зберегти бутони після зрізування

Півонії — це вишукані квіти, які захоплюють своєю красою, бутонами різноманітних кольорів та тонким ароматом. Ці квіти — справжня прикраса саду, вони роблять присадибну ділянку барвистішою. Можливість зберегти свіжі бутони після зрізання надає унікальну можливість насолодитися ними в домашніх умовах або використовувати як букет на святі. На сайті Florium можна купити різноманітні сорти не тільки піонів, а і багатьох інших рослин.

Коли можна зрізати півонії

Вірний час для зрізання півонії — один із ключових моментів. Ось деякі рекомендації:

Найкращий час — ранній ранок або пізній вечір, коли температура трохи знижується. На цей момент квіти найбільш зволожені.

Вибирайте півонії з бутонами, у яких кінчики пелюсток починають набувати характерного кольору, але ще не розкрилися повністю.

Зачекайте, доки бутон відкриється приблизно на третину. Це забезпечить найкращу якість квітки.

Використовуйте гострий секатор.

Якщо зрізати півонії у правильний час з урахуванням вищеописаних рекомендацій, то квіти постоять у вазі довгий термін.

Підготовка вази

Наступний крок — підготовка вази:

Виберіть темну або непрозору ємність, щоб світло не проникало в посудину і не сприяло розмноженню бактерій. Об'єм вази має бути достатньо великим, щоб квітам не було тісно. Посудина має бути достатньо глибокою, щоб рослина була занурена у воду на три чверті довжини стебла. Ваза має бути чистою, без залишків старої води або забруднень. Півонії дуже чутливі до бактерій, які можуть розмножуватися у брудній воді. Наповніть посуд прохолодною водою, щоб квіти довше залишалися свіжими. Розчиніть у воді аспірин або активоване вугілля для дезінфекції.

Після вибору вази для букета необхідно підготувати квіти півонії.

Підготовка квітки після зрізання

Після зрізання півонії виконайте такі дії:

Видаліть нижнє листя на стеблі, щоб знизити випаровування води.

Підріжте стебла під кутом, щоб збільшити площу всмоктування води рослиною. Робіть це під струменем води. Також потрібно зробити вертикальний надріз стебла на глибину близько 2 см.

Використовуйте гострий ніж. Тупий інструмент може пошкодити структуру стебла та утруднити поглинання води.

Виконавши всі ці дії, можна поставити квіти у вазу. Якщо все було зроблено правильно, півонії будуть тішити довгий час — щонайменше двох тижнів. Змінюйте воду у вазі і підрізайте стебла кожні 2-3 дні. Вода для квітів перед використанням повинна відстоятись не менше доби. Зрізайте зів'ялі бутони та листя, щоб вони не відбирали поживні речовини у рослини. Також можна підгодовувати квіти цукром або спеціальними засобами із квіткових магазинів.

Особливості зберігання

Щоб уповільнити цей процес розпускання бутонів і довше зберегти свіжість, краще зберігати півонії в прохолодному місці:

Якщо є можливість, помістіть вазу з півонією в холодильник. Це сповільнить розпускання квіток. Температура не повинна бути нижчою за 5ºС. Не ставте вазу під прямі сонячні промені або поруч із джерелами тепла, такими як обігрівачі або батареї. Уникайте прохідних кімнат — півонії не люблять протягів. Щоб зберегти свіжість, не розміщуйте букет поряд зі свіжими фруктами, а також не ставте у вазу інші сезонні квіти — тюльпани, нарциси, конвалії.

Рада: крім холодильника зрізані півонії можна помістити в льох або інше прохолодне місце. Якщо квіти все ж таки почали в'янути, влаштуйте їм душ із пульверизатора з відстояною прохолодною водою. Волога повинна покрити всі частини рослини, аж до останньої пелюстки. Також можна покласти півонії у ванну або таз із водою.

Поради для особливих випадків

Якщо ви хочете подарувати букет півонії на святі, а бутони досі не розкрилися, дотримуйтесь таких порад:

щоб бутони розпустилися швидше, тримайте букет у теплому місці;

у вазу налийте теплу воду;

видалення зелених листочків у нижній частині суцвіть;

використовуйте спеціальні підживлення для прискорення розпускання бутонів.

Якщо ці поради не допомогли, спробуйте шокові прийоми, але пам'ятайте, що вони скоротять квітам життя на кілька днів. По-перше, занурте бутони на 15 секунд у холодну воду, повторюйте процедуру кожні дві години. По-друге, оберніть поліетиленові квітки на годину.

Слідуючи цим рекомендаціям, можна зберегти свіжі бутони і насолоджуватися ними в букетах протягом тривалого часу. Півонії — це не тільки красиві квіти, але й джерело радості та незабутнього аромату у вашому будинку.

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