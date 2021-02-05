Пудинг яблочный с патокой: доставьте удовольствие себе и своим близким
Использование фруктового пюре вместо сливочного масла означает, что вы можете наслаждаться успокаивающим приготовленным на пару бисквитным пудингом с меньшим содержанием жира - подавайте с тонким заварным кремом.
Ингредиенты
2-3 яблока Bramley, очищенных, очищенных от сердцевины и нарезанных (около 250 г мякоти)
100 г светлого мягкого коричневого сахара
50 г золотого сиропа плюс 2 ст.
сливочное масло, для смазки
1 острое яблоко, такое как Braeburn
выжать лимонный сок
175 г муки самоподнимания
1 чайная ложка гидрокарбоната соды
2 ч.л.молотой корицы
1 чайная ложка молотого имбиря
1 большое яйцо
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Положите нарезанные ломтики Bramley в кастрюлю, добавьте 100 мл воды и доведите до кипения. Накрыть крышкой и варить 5 минут, пока яблоки не станут очень мягкими. Взбить деревянной ложкой до состояния пюре. Добавить сахар и 50 г сиропа, довести до кипения, затем отставить и остудить.
Шаг 2
Пока вы ждете, смажьте внутреннюю часть 1,3-литрового таза для пудинга. Выложите на дно 2 ст. Л. Сиропа. Очистите съеденное яблоко и удалите сердцевину, нарежьте половину, а остальное нарежьте. Добавьте лимонный сок и положите нарезанное яблоко в сироп на дне таза.
Шаг 3
Просейте муку, бикарбонат и специи в миску и добавьте щепотку соли. Вбейте яйцо в сочное яблоко, затем опустите его и оставшееся нарезанное яблоко в миску и перемешайте до однородной массы. По мере перемешивания он начнет немного подниматься.
Быстро переверните тесто в таз, выровняйте верх, затем выпекайте 40-45 минут или пока хорошо не поднимется и вставленная шпажка не выйдет чистой.
Накройте фольгой в конце приготовления, если бисквит слишком быстро подрумянится. Оставьте на несколько минут, затем переверните на тарелку.
Источник: 1 Минута