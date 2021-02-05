Пудинг яблочный с патокой: доставьте удовольствие себе и своим близким

Ингредиенты

Использование фруктового пюре вместо сливочного масла означает, что вы можете наслаждаться успокаивающим приготовленным на пару бисквитным пудингом с меньшим содержанием жира - подавайте с тонким заварным кремом.

2-3 яблока Bramley, очищенных, очищенных от сердцевины и нарезанных (около 250 г мякоти)

100 г светлого мягкого коричневого сахара

50 г золотого сиропа плюс 2 ст.

сливочное масло, для смазки

1 острое яблоко, такое как Braeburn

выжать лимонный сок

175 г муки самоподнимания

1 чайная ложка гидрокарбоната соды

2 ч.л.молотой корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

1 большое яйцо

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Положите нарезанные ломтики Bramley в кастрюлю, добавьте 100 мл воды и доведите до кипения. Накрыть крышкой и варить 5 минут, пока яблоки не станут очень мягкими. Взбить деревянной ложкой до состояния пюре. Добавить сахар и 50 г сиропа, довести до кипения, затем отставить и остудить.

Шаг 2

Пока вы ждете, смажьте внутреннюю часть 1,3-литрового таза для пудинга. Выложите на дно 2 ст. Л. Сиропа. Очистите съеденное яблоко и удалите сердцевину, нарежьте половину, а остальное нарежьте. Добавьте лимонный сок и положите нарезанное яблоко в сироп на дне таза.

Шаг 3

Просейте муку, бикарбонат и специи в миску и добавьте щепотку соли. Вбейте яйцо в сочное яблоко, затем опустите его и оставшееся нарезанное яблоко в миску и перемешайте до однородной массы. По мере перемешивания он начнет немного подниматься.

Быстро переверните тесто в таз, выровняйте верх, затем выпекайте 40-45 минут или пока хорошо не поднимется и вставленная шпажка не выйдет чистой.

Накройте фольгой в конце приготовления, если бисквит слишком быстро подрумянится. Оставьте на несколько минут, затем переверните на тарелку.

Источник: 1 Минута