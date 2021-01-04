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04.01.2021 23:04
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Пухляш из “Квартала 95” Юрий Ткач повез жену и дочь на горнолыжный курорт

Пухляш из “Квартала 95” Юрий Ткач повез жену и дочь на горнолыжный курорт

Естественно, наши селебрити живут по традиции: "Если не выложил фото в Инстаграм, значит нигде не был", поэтому первое, что сделал Ткач — записал видео для домашнего архива со своей юной дочкой, которая так часто появляется в Инстаграм у папы.

Юрий Ткач снова пиарит дочку у себя в Инстаграм: подрастает юная знаменитость, обскакать сможет даже папу

Судя по геолокации Юрия Ткача, он с женой и дочкой отправился в сердце украинских гор — Буковель.

Также отметим, что совсем недавно популярный украинский юморист и тренер шоу "Лига смеха" разместил в своем блоге "Инстаграм" видео из домика в горах, где они расположились накануне.

Апартаменты достаточно просторные, уютные, такой номер стоит от семи тысяч гривен за сутки пребывания. Пока неизвестно на сколько именно дней Ткач с семьей поехал отдыхать.

Его жена Виктория, дочь Елизавета, а также друг семьи Ирина Серая забрались с ногами на стол и принялись ощупывать деревянный потолок в комнате. Подруги нарядились в одинаковые синие спортивные костюмы.

Пухляш из “Квартала 95” Юрий Ткач повез жену и дочь на горнолыжный курорт Юрий ткач - фото из Инстаграм

Пухляш из “Квартала 95” Юрий Ткач повез жену и дочь на горнолыжный курорт Юрий Ткач со своим портретом

Пухляш из “Квартала 95” Юрий Ткач повез жену и дочь на горнолыжный курорт Невероятно харизматичный Юрий Ткач показал свою маленькую дочь: вся в отца

Отметим, в новогоднем выпуске "Вечерний квартал", который транслировали в новогоднюю ночь на телеканале 1+1, Юрий Ткач играл в основном составе. После ухода Владимира Зеленского с проекта, туда взяли много новых лиц, которые уже не первый год выступают с "кварталом" на праздники и в поездках.

Источник: 1 Минута

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