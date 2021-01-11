Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:15
Просмотров: 104

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)

Пышные булочки "Сметанники"

Продукты:

  • 650-700 г муки
  • 10 г сухих дрожжей
  • 250 мл молока
  • 3 яйца
  • 130 г сахара
  • 130 г масла сливочного
  • 0,5 ч. л. соли
  • 4-5 ст. л. сметаны
  • 1-2 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)
  • 2 ст. л. меда

Как готовить булочки?

Соль и дрожжи соединяем с мукой. Перемешиваем сухие ингредиенты.

В другую миску вливаем слегка теплое молоко и растопленное сливочное масло. Добавляем яйца, сахар и перемешиваем.

Затем в три приема вводим в молочную смесь муку с дрожжами. Замешиваем мягкое тесто.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО) Простой рецепт дрожжевого теста

Тесто перекладываем в чистую миску, накрываем пленкой. Пусть постоит в тепле 40-60 минут.

Как сделать сметанную начинку?

Сметану смешиваем с крахмалом и мягким сливочным маслом. Сахар добавлять по желанию.

Руки смазываем растительным маслом, а затем нужно обмять дрожжевое тесто на столе.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО) Дрожжевое тесто для булочек

Тесто делим на четыре части. Из каждой части формируем жгут.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)Затем каждый жгут делим на пять частей. Из каждого кусочка делаем шарик.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)Перекладываем на противень. Накрываем полотенцем, оставляем на несколько минут.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)

С помощью бокала делаем углубления в каждом шарике теста. Сам бокал смазывать ничем не надо.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)Выкладываем сметанную начинку. Оставляем еще раз на столе примерно на 10 минут, потом можно выпекать при температуре 180 градусов 15-18 минут.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)А чтобы булочки дольше оставались мягкими, смазываем их медовой водой (просто мед смешиваем с небольшим количеством воды). Только это нужно делать, когда сметанники остынут после выпечки.

Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО) Булочки со сметенной начинкой

Пошаговый рецепт булочек – ВИДЕО:

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 