Пышные булочки “Сметанники”: самое вкусное и простое дрожжевое тесто с нежной начинкой (ФОТО, ВИДЕО)

Пышные булочки "Сметанники"

Продукты:

650-700 г муки

10 г сухих дрожжей

250 мл молока

3 яйца

130 г сахара

130 г масла сливочного

0,5 ч. л. соли

4-5 ст. л. сметаны

1-2 ст. л. крахмала (кукурузный или картофельный)

2 ст. л. меда

Как готовить булочки?

Соль и дрожжи соединяем с мукой. Перемешиваем сухие ингредиенты.

В другую миску вливаем слегка теплое молоко и растопленное сливочное масло. Добавляем яйца, сахар и перемешиваем.

Затем в три приема вводим в молочную смесь муку с дрожжами. Замешиваем мягкое тесто.

Простой рецепт дрожжевого теста

Тесто перекладываем в чистую миску, накрываем пленкой. Пусть постоит в тепле 40-60 минут.

Как сделать сметанную начинку?

Сметану смешиваем с крахмалом и мягким сливочным маслом. Сахар добавлять по желанию.

Руки смазываем растительным маслом, а затем нужно обмять дрожжевое тесто на столе.

Дрожжевое тесто для булочек

Тесто делим на четыре части. Из каждой части формируем жгут.

Затем каждый жгут делим на пять частей. Из каждого кусочка делаем шарик.

Перекладываем на противень. Накрываем полотенцем, оставляем на несколько минут.

С помощью бокала делаем углубления в каждом шарике теста. Сам бокал смазывать ничем не надо.

Выкладываем сметанную начинку. Оставляем еще раз на столе примерно на 10 минут, потом можно выпекать при температуре 180 градусов 15-18 минут.

А чтобы булочки дольше оставались мягкими, смазываем их медовой водой (просто мед смешиваем с небольшим количеством воды). Только это нужно делать, когда сметанники остынут после выпечки.

Булочки со сметенной начинкой

Пошаговый рецепт булочек – ВИДЕО:

Источник: 1 Минута