Пышные и воздушные пончики на кефире за 15 минут: самый простой рецепт без дрожжей и раскатки теста
Тесто замешивается быстро, его не нужно выстаивать, раскатывать. Рецепт максимально простой. Будете готовить и есть с удовольствием.
Пончики на кефире за 15 минут
Продукты:
- Кефир – 450 мл
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сахар – 80 г
- Мука – 450 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Яйца – 2 шт.
- Подсолнечное масло для жарки
Приготовление:
1. В глубокую емкость вливаем кефир. Добавляем яйца, сахар, соль и перемешиваем до однородности.
2. В кефирную смесь просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель и перемешивает, чтобы не было комочков. Должно получиться густое тесто.
Тесто для пончиков
3. Такие пончики обжариваются в масле. Поэтому в сотейник наливаем подсолнечное масло и хорошо нагреваем. Затем столовой ложкой выкладываем тесто в масло, можно себе помогать второй ложкой.
Совет: если смочить ложку холодной водой – тесто само стекает с неё.
4. Обжариваем до золотистого цвета со всех сторон на среднем огне. Пончики должны купаться в масле.
Пончики лучше подавать в горячем виде к чаю. Так они еще вкуснее. Немного хрустят и просто тают во рту.
Источник: 1 Минута