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Пышные и воздушные пончики на кефире за 15 минут: самый простой рецепт без дрожжей и раскатки теста

Пышные и воздушные пончики на кефире за 15 минут: самый простой рецепт без дрожжей и раскатки теста

Тесто замешивается быстро, его не нужно выстаивать, раскатывать. Рецепт максимально простой. Будете готовить и есть с удовольствием.

Пончики на кефире за 15 минут

Продукты:

  • Кефир – 450 мл
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 80 г
  • Мука – 450 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

1. В глубокую емкость вливаем кефир. Добавляем яйца, сахар, соль и перемешиваем до однородности.

2. В кефирную смесь просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель и перемешивает, чтобы не было комочков. Должно получиться густое тесто.

Пышные и воздушные пончики на кефире за 15 минут: самый простой рецепт без дрожжей и раскатки теста Тесто для пончиков

3. Такие пончики обжариваются в масле. Поэтому в сотейник наливаем подсолнечное масло и хорошо нагреваем. Затем столовой ложкой выкладываем тесто в масло, можно себе помогать второй ложкой.

Совет: если смочить ложку холодной водой – тесто само стекает с неё.

4. Обжариваем до золотистого цвета со всех сторон на среднем огне. Пончики должны купаться в масле.

Пончики лучше подавать в горячем виде к чаю. Так они еще вкуснее. Немного хрустят и просто тают во рту.

Источник: 1 Минута

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