Пышные и воздушные пончики на кефире за 15 минут: самый простой рецепт без дрожжей и раскатки теста

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Пончики на кефире за 15 минут

Продукты:

Кефир – 450 мл

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 80 г

Мука – 450 г

Разрыхлитель – 10 г

Яйца – 2 шт.

Подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

1. В глубокую емкость вливаем кефир. Добавляем яйца, сахар, соль и перемешиваем до однородности.

2. В кефирную смесь просеиваем пшеничную муку, добавляем разрыхлитель и перемешивает, чтобы не было комочков. Должно получиться густое тесто.

Тесто для пончиков

3. Такие пончики обжариваются в масле. Поэтому в сотейник наливаем подсолнечное масло и хорошо нагреваем. Затем столовой ложкой выкладываем тесто в масло, можно себе помогать второй ложкой.

Совет: если смочить ложку холодной водой – тесто само стекает с неё.

4. Обжариваем до золотистого цвета со всех сторон на среднем огне. Пончики должны купаться в масле.

Пончики лучше подавать в горячем виде к чаю. Так они еще вкуснее. Немного хрустят и просто тают во рту.

Источник: 1 Минута