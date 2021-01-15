Пышный пирог на кефире с вареньем: самый простой и доступный рецепт вкусной выпечки к чаю

Приготовление не займет много вашего времени, а также миксер не понадобится. Тесто замешивается очень быстро с помощью обычного венчика. Продукты все простые и доступные. Рецепт бюджетный, но пирог на кефире получается не хуже, чем выпечка со сливочным маслом.

Ингредиенты:

250 мл кефира 2,5% 250 мл

1 ч. л. соды

щепотка соли

одно яйцо

3 ст. л. растительного масла

300 г пшеничной муки

250 г варенья (любое, без косточек)

Даже простой пирог на кефире может быть очень вкусным

Приготовление:

1. Кефир комнатной температуры выливаем в миску. Добавляем соду и размешиваем. Оставляем на 5 минут.

2. Затем добавляем одно яйцо, щепотку соли, растительное масло без запаха. Перемешиваем венчиком. Кладем варенье, снова перемешиваем.

3. Включаем разогреваться духовку до 180 градусов.

4. Частями всыпаем уже просеянную пшеничную муку, перемешиваем до однородности.

5. Силиконовую форму смазываем растительным маслом, выливаем тесто (подойдет и круглая форма диаметром 24 см). Ставим пирог в духовку, выпекаем 40 минут в режиме верх/низ.

Когда остынет, по желанию посыпаем сахарной пудрой.

Пирог на кефире с вареньем: видео-рецепт

Источник: 1 Минута