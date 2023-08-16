Путіністка з “Іронії долі” визвірилася на Лію Ахеджакову

Актриса та партнерка по фільму «Іронія долі» спробувала образити артистку, яка не побоялася засудити війну і путінський режим.

Валентина Тализіна, яка підтримує агресію кремля і не виступила проти війни в Україні, визвірилася на свою колегу з фільму «Іронія долі» – артистку Лію Ахеджакову, повідомляє УНІАН.

Путіністка видала порцію образ, насилу приховуючи злість.

«Я хочу сказати, що вона не актриса, вона типаж – маленька собачка до старості щеня. Вона дуже сподобалася в «Іронії долі» Рязанову, вона швидко прилипла до нього в сім’ю, стала другом», – видала Тализіна в інтерв’ю В’ячеславу Манучарову.

Попри те, що у фільмі актриса грала подругу Ахеджакової, поза очі вона говорить про неї чимало поганого.

Тализіна засуджує той факт, що артистка не боїться висловлювати свою позицію і виступати проти війни.

За словами путіністки, артисти, які не підтримали кривавий кремлівський режим, нібито «нехороші».

При цьому Тализіна зазначила, що рф знаходиться у важкому становищі.

«Вони, звичайно, нехороші, безсовісні. Ой, які вони безсовісні.

Як можна, країна перебуває у важкому стані, у війні. І як можна говорити погано про країну, говорити погано про росіян… Без честі і без совісті», – заявила Тализіна, зі зморщеним від обурення обличчям.

У коментарях під інтерв’ю з Тализіною з’явилося чимало критики.

Користувачі висміяли актрису, яка намагалася образити всіх, хто не продався путінському режиму.

Коментатори пишуть:

«Злісна, заздрісна і дурна жінка! Треба ж так під кінець свого життя обіср*тися!»

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