Распиши яйцо - загадай желание: в Харькове прошел мастер-класс по созданию Рождественских писанок

Не только пасхальная, но и рождественская. Писанки традиционно считаются атрибутом Пасхи, но, оказывается, их росписью занимались и на святки, и на все новогодние и Рождественские праздники.

Писанки использовали и как украшения на елки, и как угощения на праздничном столе, а также это был отличный подарок.

Галина Лымарь писанкарством занимается около 10 лет. Несмотря на то, что на счету мастерицы – сотни расписанных яиц, работу над каждой новой писанкой она считает таинством. Рождественская писанка – это, прежде всего, оберег на весь год. Ее чаще всего дарили друг другу родные и близкие.

Главный символ, который изображают на рождественских писанках это звезда, а доминирующие цвета - синий, белый, фиолетовый

Галина Лымарь, мастер по росписи яиц

Я зараз малюю зірочку, мені її треба побудувати, і тепер в середині я ще побудую одну зірочку.

Алгоритм создания и рождественской, и пасхальной писанок одинаков: через крохотные отверстия освободить скорлупу от содержимого, тщательно промыть и высушить, определиться с тем, какие пожелания автор хочет закодировать, и выбрать соответствующий орнамент.

Наталья Нечепуренко рассказывает, что когда она только училась рисовать писанку, просила научить ее самому простому орнаменту. Ей ответили, что это изображение сорока клиньев, и в каждом надо загадать желание:

Наталья Нечепуренко, организатор фестиваля «Рождественские вытребеньки»

Когда ты воском заливаешь каждый клин, ты загадываешь желания. Оказывается, что женщина не только рисовала, но и планировала свою жизнь. И вот, значит, я записываю: первое, второе, третье уже становится сложнее придумывать. Расписывая эти клины, она задумывалась и о здоровье своих детей, и о благополучии своего дома, и как, чтобы худоба была здоровая, и чтобы зерно выросло, и вот эти все желания прописывались в этом яйце, и когда она это все видела, это было как такое напоминание, а что-то я не сделала

Если рисунок несложный и рука у мастера набита, одну писанку можно создать всего за 40 минут. А если за работу берется новичок или же орнамент причудливый и трудоемкий, - создание народного рождественского сувенира растянется на несколько часов.

Сейчас, во время мастер-классов по изготовлению зимних писанок ветки дерева, на которых развешены яйца, на глазах у мастериц начали пускать ростки:

Наталья Нечепуренко, организатор фестиваля «Рождественские вытребеньки»

И вдруг я вижу, что это дерево - оно начинает выпускать зеленые ростки, и в моем представлении, что дерево зацвело, значит, зима 31 декабря, и у нас цветут деревья. Для меня это, знаете, символ того, что Новый год и наши все традиции тоже и украинские, что что-то начинается новое

До конца новогодних праздников всех желающих ждут на мастер-классы в Харькове не только по писанкарству, но и по куклам-мотанкам, мастерству исполнения колядок и щедривок, а также украшений из бисера и камней.

Агентство Телевидения Новости