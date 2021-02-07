Рассыпчатые рогалики на минералке за 5 минут: нежная и вкусная выпечка без молочных продуктов
Рецепт недорогой, рогалики на минералке получаются нежными и рассыпчатыми. Для начинки подойдет повидло или что-то другое. Начинка должна быть густой, чтобы во время выпечки не вытекала из теста.
Ингредиенты:
- минеральная газированная вода – 100 мл
- растительное масло – 90 мл
- мука – 280 г
- сахар – 1 ст. л.
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- щепотка соли
- повидло
Приготовление:
1. В миске смешиваем муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Перемешиваем венчиком.
2. Вливаем газированную воду, немного перемешиваем. Добавляем растительное масло, замешиваем мягкое тесто. Если будет липнуть к рукам, то нужно добавить еще муки. Если получится очень густым, вливаем еще воду. Оставляем тесто постоять 5-10 минут при комнатной температуре (по желанию).
3. Тесто делим на две равных части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. Толщина 1-2 мм. Тесто послушное, не рвется, поэтому это сделать очень легко.
4. Дальше разрезаем на шестнадцать желательно равных частей (треугольников).
5. На широкий край каждого сегмента теста кладем повидло, скручиваем в рогалик. Перекладываем на противень, отправляем в духовку на 10-15 минут. Выпекаем при температуре 180 градусах.
Источник: 1 Минута