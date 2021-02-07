Рассыпчатые рогалики на минералке за 5 минут: нежная и вкусная выпечка без молочных продуктов

Рецепт недорогой, рогалики на минералке получаются нежными и рассыпчатыми. Для начинки подойдет повидло или что-то другое. Начинка должна быть густой, чтобы во время выпечки не вытекала из теста.

Ингредиенты:

минеральная газированная вода – 100 мл

растительное масло – 90 мл

мука – 280 г

сахар – 1 ст. л.

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

щепотка соли

повидло

Приготовление:

1. В миске смешиваем муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Перемешиваем венчиком.

2. Вливаем газированную воду, немного перемешиваем. Добавляем растительное масло, замешиваем мягкое тесто. Если будет липнуть к рукам, то нужно добавить еще муки. Если получится очень густым, вливаем еще воду. Оставляем тесто постоять 5-10 минут при комнатной температуре (по желанию).

3. Тесто делим на две равных части. Каждую часть раскатываем в тонкий круг. Толщина 1-2 мм. Тесто послушное, не рвется, поэтому это сделать очень легко.

4. Дальше разрезаем на шестнадцать желательно равных частей (треугольников).

5. На широкий край каждого сегмента теста кладем повидло, скручиваем в рогалик. Перекладываем на противень, отправляем в духовку на 10-15 минут. Выпекаем при температуре 180 градусах.

Источник: 1 Минута